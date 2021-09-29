Президент Німеччини запевнив, що скасування безвізу для України – фейк
29 вересня 2021 , 18:24Читать новость на русском
Джерело:YAM News
Франк-Вальтер Штайнмаєр спростував чутки про те, що Україна та інші країни можуть втратити безвізовий режим з Євросоюзом. Президент Німеччини назвав цю новину фейком.
Відповідну заяву Штайнмаєр зробив, перебуваючи з візитом у Молдові 29 вересня. Він зазначив, що така новина здивувала його.
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Президент Німеччини про загрозу втрати безвізу
Я прочитав це повідомлення з таким же подивом, як і ви, коли приземлився тут (у Кишиневі – 24 канал). Я отримав інформацію в Берліні та Федеральному міністерстві внутрішніх справ і дізнався, що це неправда,
– зазначив Штайнмаєр.
Він запевнив, що ця новина – фейкова.
Чутки про скасування безвізу для низки краї: що відомо
- Раніші ЗМІ повідомили, що кілька держав-членів Євросоюзу підняли питання про можливе скасування безвізового режиму з країнами Західних Балкан, а також з Україною, Грузією і Молдовою. Причина – серія зловживань зі сторони громадян цих держав, зокрема незаконне проживання громадян з безвізових держав ЄС, а також необґрунтовані запити про надання притулку.
- У Міністерстві закордонних справ України у відповідь запевнили, що хвилюватися не варто. Мовляв, причин для такого рішення немає й бути не може.