Президент Південної Кореї зателефонував Зеленському, щоб підтримати Україну

Володимир Зеленський поговорив з президентом Південної Кореї Мун Чже Іном. Лідер України поінформував свого колегу про війну з РФ та про злочини агресора.

Також Зеленський подякував за підтримку України з боку Південної Кореї за запровадження санкцій проти Росії.

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"Працюватимемо разом далі. Розбудовуємо антивоєнну коаліцію по всьому світу", – додав Зеленський.

Президент України ввечері 2 березня провів розмову з Джастіном Трюдо. Канадський лідер запевнив українського, що весь світ підтримує Україну та закликає Росію припинити агресію.

Додамо, що Володимир Зеленський відреагував на те, що 4 країни на Генасамблеї ООН (КНДР, Сирія, Еритрея та Білорусь) виступили проти резолюції щодо України. Глава держави наголосив, що інших друзів, крім тих держав, у Кремля не буде.

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