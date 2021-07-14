Президент його попросив, – Верещук розповіла обставини відставки Авакова

Ірина Верещук розповіла, що президент попросив Арсена Авакова написати заяву про відставку. Чому, це сталося саме зараз, нардепка не знає, однак припустила зв'язок зі справою вбивства Павла Шеремета.

Депутатка від "Слуги народу" розповіла деталі про відставку Авакова та пропустила можливу причину цього.

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Написати заяву Авакова попросив Зеленський

Президент його просив, тому що саме так Зеленський сказав на засіданні фракції. Він викликав пана Авакова і запропонував йому написати заяву,

– заявила Верещук.

Депутатка нагадала, що раніше саме гарантія президента допомогла Авакову залишитися на посаді міністра.

"І якщо була домовленість про те, що президент може попросити про відставку, й Аваков її дотримав, то це лише додає честі і президенту, і Авакову", – зазначила нардепка.

Вона не знає, чому це сталося саме зараз. Однак згадала зауваження президента до Авакова щодо справи Павла Шеремета. Верещук також не володіє інформацією про те, чи залишиться Аваков у команді. Водночас не сумнівається у тому, що він і надалі буде у політиці.

Відповідаючи на запитання про зауваження до роботи Авакова, нардепка зазначила, що їх висловлює суспільство. У приклад вона назвала справу Шеремета та Дениса Тлявова.

"Зауваження є, вони на поверхні. Але хто без зауважень. У нашій системі координат не можливо не помилятися", – додала вона.

До слова, Верещук також прокоментувала кандидатуру Дениса Монастирського на посаду нового міністра. Вона знає його як відповідальну та виважену людину, яка спочатку думає, а тоді говорить.

Відставка Авакова: що відомо

Арсен Аваков 13 липня написав заяву про відставку з посади глави МВС. У кріслі міністра він пробув понад 7 років: його призначили ще в лютому 2014 року.

Періодично українці вимагали звільнення міністра. Зокрема, влітку 2020 року люди масово виходили на протести, висловлюючи своє невдоволення роботою очільника МВС та провалами його команди у розслідуванні резонансних справ, зокрема за участю поліцейських.

У червні 2021 року про відставку Авакова знову заговорили. ЗМІ повідомили, що у "Слузі народу" планують звільнити міністра у вересні 2021 року.



Провали Авакова на посаді / Інфографіка 24 каналу