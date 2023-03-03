Президент Зеленський та президент Латвії Левітс приїхали до Львова: перші фото та відео
Володимир Зеленський приїхав до Львова, де зустрівся з президентом Латвії Егілсом Левітсом. Лідери відвідали Личаківське кладовище та вшанували полеглих українських захисників.
3 березня президент Володимир Зеленський, перша леді Олена Зеленська та президент Латвійської Республіки Егілс Левітс з першою леді Андрою Левіте зустрілися у Львові.
Президентське подружжя та президент Латвії вшанували захисників
Під час візиту до Львова глави держав і перші леді поклали квіти до могил українських захисників на Полі почесних поховань Личаківського кладовища у Львові.
Ніколи не забудемо захисників і захисниць, які віддали життя за нашу свободу та незалежність. Пам’ятаємо про страшну ціну, яку платить наш народ за вільне й мирне майбутнє,
– сказав президент Зеленський.
Подружжя Зеленських та президент Латвії відвідали Личаківське кладовище: фото
Вшанування пам'яті українських захисників 3 березня: дивіться відео