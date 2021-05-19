Говорили про війну і Кримську платформу: Зеленський зустрівся з прем'єркою Естонії

Президент Володимир Зеленський зустрівся з главою уряду Естонії Каєю Калас. Прем'єрка перебуває з офіційним візитом в Україні і вже відвідала Донбас.

Зеленський подякував Каллас за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України. Також глава держави схвально відгукнувся щодо поїздки глави уряду на Донбас – зокрема, на КПВВ "Станиця Луганська" та "Щастя".

Раніше Донбас і Крим є Україною, – прем'єрка Естонії відвідала КПВВ на Сході

Важливо, щоб лідери інших країн бачили Донбас, – Зеленський

Для мене важливо, щоб лідери інших країн приїжджали та бачили на власні очі ситуацію на Донбасі, бачили наше ставлення до громадян, які живуть на контрольованій українською владою території,

– зазначив Зеленський.

Також глава держави згадав про допомогу Естонії у реабілітації наших захисників та виділення пів мільйона євро на гуманітарні цілі на Донеччині та Луганщині.

Зеленський наголосив на готовності Естонії долучитись до співпраці у межах саміту Кримської платформи у Києві 23 серпня 2021 року.

Президент та прем'єрка підписали спільну заяву / Фото Офісу Президента

Естонія обіцяє підтримку Україні

Україна завжди в серці естонського народу. І ми завжди максимально намагаємося підтримати Україну на всіх можливих майданчиках – це Європейський Союз, НАТО, ООН,

– повідомила Каллас.

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Зеленський у розмові з Каллас запевнив, що мета України – набуття повноправного членства в ЄС. Прем'єрка Естонії та президент України підписали спільну заяву щодо пріоритетних напрямів двосторонньої співпраці.