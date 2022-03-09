І на оновленій землі врага не буде, супостата: головні тези звернення президента Зеленського

Президент України звернувся до народу 9 березня. Володимир Зеленський зазначив, що рівень загрози – максимальний, адже на нашу землю ворог стягнув усіх, кого міг.

Глава держави розповів про те, як Україна 14-ий день захищається від загарбників. Він зауважив, що нема такого куточка на планеті, де б не чули про героїзм українців.

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Масштаб загрози – максимальний, – президент

Масштаб загрози – максимальний. Окупаційний контингент завів на нашу територію вже майже всіх, кого збирали для вторгнення. Але й масштаб нашої відповіді – максимальний,

– пояснив Зеленський.

У росіян є по максимуму техніка та накази вбивати, а в українців – ще й народ та реальне бажання перемогти та очистити свою землю.

Зеленський процитував Шевченка

І на оновленій землі врага не буде, супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі,

– процитував Кобзаря глава держави.

Зеленський наголосив, що саме мрія Шевченка – очистити українську землю і ця мрія зараз реальна. Нема зараз такого куточка Землі, де б не знали, з яким героїзмом наш народ захищає свою землю.

Глава держави зауважив, що ворог може зруйнувати стіни та будинки, а також підприємства, проте ніколи не дістанеться до української душі.

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Українська армія та тероборона взяли багато трофеїв

Українські військові та тероборона взяли на полі бої багато трофеїв: мовиться і про танки, і про БМП, боєприпаси. Це працюватиме на нашу оборону.

Все більше солдатів та командирів противника задають собі дуже просте питання: для чого їх сюди послали на цю чужу землю? І у нас нема відповіді, окрім одного слова – загибель,

– сказав президент.

Глава держави звернувся до військових агресора російською мовою. Він зазначив, що Україна не буде здаватись. Зеленський закликав не вірити своїм командирам і спробувати врятуватись. Пора закінчувати цю війну і повертатись додому.

Україна просить закрити небо

Президент знову звернувся до міжнародних партнерів із проханням закрити небо. Адже у протилежному випадку і вони будуть частково відповідальні за цю гуманітарну катастрофу.

Але рішення немає. Ми вдячні Польщі за альтернативу – можливість надати бойові літаки. Проте питання в логістиці,

– сказав Зеленський.

Український президент зазначив, що чув, що пропозиції Польщі начебто необґрунтовані. Це кажуть у Вашингтоні, тому Київ чекає на рішення, адже у нього немає часу на сигнали.

Санкційний тиск на Росію продовжиться

Президент розповів про гуманітарні коридори, якими 8 та 9 березня евакуйовують тисячі людей. Зеленський наголосив: якщо буде хоч один постріл, провина буде на окупантах.

Зеленський розповів, що вранці проводив перемовини з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. Він отримав повну підтримку від Оттави. Зараз українська делегація готується до наступного раунду перемовин.

Глава держави також поділився інформацією, що деякі політики "шукають ниточки в Росію", а інші – працюють на розкол. Зеленський пообіцяв швидку відповідь.

Дивіться звернення президента Зеленського від 9 березня:

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