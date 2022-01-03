Президента Бразилії знову госпіталізували, – ЗМІ

Жаїра Болсонару 3 січня госпіталізували до однієї з лікарень Сан-Паулу. Ймовірно, президент Бразилії лікуватиме кишкову непрохідність.

Президентський літак приземлився у місті приблизно о 01:00. На борту, крім самого Болсонару, були його дружина Мішель та донька Лаура.

Читайте також Казав, що вакцинація провокує СНІД: президента Бразилії судитимуть

Болсонару знову госпіталізували

Наразі бразильський лідер перебуває у лікарні Сан-Паулу. За інформацією видання, політик прибув туди для лікування кишкової непрохідності.

Госпіталізацію Болсонару згодом підтвердив і один з хірургів медзакладу.

Проблеми зі здоров'ям у президента Бразилії

У вересні 2018 року під час передвиборчого мітингу в місті Жуіс-ді-Фора Болсонару отримав ножове поранення в живіт. Його одразу ж госпіталізували. Політику провели дві термінові операції. Також президент переніс операцію з видалення ниркового каменя.

Влітку 2020 року він перехворів на коронавірус.

У липні 2021 року Болсонару опинився в лікарні після того, як у нього з'явилися болі в животі та гикавка.

До теми – коронавірус у Болсонару: дивіться відео