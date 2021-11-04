Президента Чехії перевели з палати інтенсивної терапії після госпіталізації

Президента Чехії Мілоша Земана перевели з реанімації до звичайної палати. Це сталося майже через місяць після госпіталізації.

Президента Чехії перевели на стандартне ліжко реабілітаційного відділення вранці 4 листопада. Про це розповіла прессекретарка Центрального військового шпиталю у Празі Ітка Зінке.

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Земана госпіталізували через загострення хвороби

Мілоша Земана, за словами представниці медичного закладу, госпіталізували через загострення хронічного захворювання.

Хвороба призвела до того, що президент Чехії не міг нормально харчуватися та пити. За словами Ітки Зінке, стан чеського президента при надходженні в стаціонар, безсумнівно, вимагав інтенсивної терапії.

Водночас ні канцелярія президента Чехії, ні лікарня не надали жодної додаткової інформації щодо хвороби Земана.

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Госпіталізація Земана: коротко