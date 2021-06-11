Один Байден і 2 Путіна: президенти США та Росії прикрасили обкладинку TIME

Відоме американське видання TIME присвятило свою нову обкладинку зустрічі лідера США Джо Байдена з очільником Кремля Володимиром Путіним. Ілюстрацію, яка прикрашатиме червневий випуск видання, опублікували напередодні зустрічі президентів.

Як відомо, зустріч лідерів США та Росії має відбутися вже наступного тижня у Женеві.

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Автором ілюстрації став Тім О'Брайен. Його роботи з'являлися на обкладинках і внутрішніх сторінках таких журналів, як Time, Rolling Stone, GQ, Esquire, National Geographic, Der Spiegel і багато інших. Крім того, саме його ілюстрації використовує поштова служба США для марок.

Коли Джо Байден вирушав за кордон, журнал Time Magazine попросив мене попрацювати над обкладинкою. Ця обкладинка показує впевненого президента, який стикається з Путіним,

– пояснив О'Брайен.

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