Президентка Мексики різко відповіла Трампу й запропонувала перейменувати США

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум запропонувала перейменувати Північну Америку, зокрема Сполучені Штати, на "Мексиканську Америку". Так політикиня відповіла на пропозицію Дональда Трампа назвати Мексиканську затоку "Американською".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Зазначається, що відповідну пропозицію президентка оприлюднила 8 січня, під час щоденного брифінгу.

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У Мексиці запропонували перейменувати весь континент

Клаудія Шейнбаум показала карту світу 1607 року, щоб підкреслити, що назва "Мексиканська затока" є історичною і її вживали ще до заснування Сполучених Штатів.

Очевидно, що Мексиканська затока – це назва, визнана ООН. Але чому б нам не називати всю Америку Мексиканською? Це звучить красиво, чи не так?

– сказала політикиня.

Свій коментар також надав колишній міністр культури Мексики Хосе Альфонсо Суарес дель Реал. Він пояснив, що назва "Мексиканська Америка" була визнана із XVII століття саме як назва всієї північної частини американського континенту.

Щодо Мексиканської затоки Суарес дель Реаль сказав, що ця назва також була прийнята на міжнародному рівні та використовувалася як морський навігаційний орієнтир сотні років тому.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що хоче змінити назву Мексиканської затоки на "Американську". Все через те, що, на його думку, Мексика зловживає перевагами Штатів в торгівлі та імміграції.