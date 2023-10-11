Не можу втекти під час війни: Зеленський відповів, чи буде балотуватися на другий термін
Джерело:DIGI24
Володимир Зеленський відповів на питання, чи буде той висувати свою кандидатуру на майбутніх виборах президент. Він заявив, що це залежить від того, чи триватиме війна під час голосування.
Президентські вибори в Україні мали б пройти навесні 2024 року. Воєнний стан забороняє проводити переобрання, проте Зеленський допускав можливість зміни в законодавстві.
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Президентство Зеленського
Володимир Зеленський 10 жовтня у ході свого офіційного візиту до Румунії дав інтерв'ю місцевому телеканалу. Під час розмови він ще раз дав відповідь на питання щодо свого майбутнього балотування на другий термін. Зеленський наголосив, що це залежить лише від того, чи триватиме війна під час майбутніх президентських виборів.
Якби війна тривала – так, якби війна закінчилася – ні. Я не можу втекти під час війни,
– відповів Зеленський.
Варто зазначити, що в інтерв'ю португальському журналісту близько півтора місяця тому президент на це ж питання відповів схожим чином. Зеленський заявляв, якщо вибори будуть відбуватися під час війни, то він ніколи в своєму житті не кине свою державу.
Дебати навколо виборів у 2024 році
- Захід хотів би проведення виборів в Україні навіть попри воєнний стан. Володимир Зеленський відповів, що не проти цього, але він назвав декілька умов. Він вважає, що партнери повинні надати фінансову підтримку, а міжнародні спостерігачі мають бути й в окопах.
- Керівниця партії "Слуга народу" Олена Шуляк переконана, що дискусія навколо проведення голосування наразі недоречна. Вона наголосила на декількох проблемах – безпекові критерії не вирішені, багато українців воюють або за кордоном, а також виборча інфраструктура в Україні знищена
- Нардеп Ярослав Железняк помітив цікаву деталь – на потреби центральної виборчої комісії у проєкті бюджету закладено порівняно небагато коштів. У 2019 році сума була більша, що може свідчити про те, що виборів у 2024 році не буде.