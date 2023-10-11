Не можу втекти під час війни: Зеленський відповів, чи буде балотуватися на другий термін

Володимир Зеленський відповів на питання, чи буде той висувати свою кандидатуру на майбутніх виборах президент. Він заявив, що це залежить від того, чи триватиме війна під час голосування.

Президентські вибори в Україні мали б пройти навесні 2024 року. Воєнний стан забороняє проводити переобрання, проте Зеленський допускав можливість зміни в законодавстві.

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Президентство Зеленського

Володимир Зеленський 10 жовтня у ході свого офіційного візиту до Румунії дав інтерв'ю місцевому телеканалу. Під час розмови він ще раз дав відповідь на питання щодо свого майбутнього балотування на другий термін. Зеленський наголосив, що це залежить лише від того, чи триватиме війна під час майбутніх президентських виборів.

Якби війна тривала – так, якби війна закінчилася – ні. Я не можу втекти під час війни,

– відповів Зеленський.

Варто зазначити, що в інтерв'ю португальському журналісту близько півтора місяця тому президент на це ж питання відповів схожим чином. Зеленський заявляв, якщо вибори будуть відбуватися під час війни, то він ніколи в своєму житті не кине свою державу.

Дебати навколо виборів у 2024 році