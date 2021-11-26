Президентський вертоліт зламався, тому взяли гвинтокрил ДСНС, – Зеленський про польоти в Гуту

Президент Володимир Зеленський розповів, що гвинтокрил ДСНС справді використали для польотів у "Синьогору" протягом 19 – 22 листопада. Річ у тім, що президентський вертоліт зламався.

Так, Зеленський під час пресмарафону зізнався, що президентський гелікоптер президента не працює. На його ремонт не можуть виділити гроші. За словами політика, "всі тиснуть, що гроші виділяють президенту".

До речі Порушення законодавства, – Зеленський дорікнув журналістам, що використали дрони над його дачею

Зеленського запевнили, що все законно

Президенту запропонували використати гвинтокрил ДСНС та Нацгвардії, щоб полетіти до держрезиденції у Гуту. Зеленського запевнили, що це законно й він має всі права.

Ми полетіли двома гвинтокрилами військовими і гвинтокрилом ДСНС,

– розповів Зеленський.

Політик додав, що полетів у Гуту "з родиною, щоб відпочити, адже в Києві немає місця, де він може це зробити". Його супроводжував ще один гвинтокрил. Так потрібно за протоколами безпеки.

Що цьому передувало

Журналісти видання "Українська правда" опублікували розслідування про святкування 50-річчя Єрмака. Стверджували, що глава ОП відзначив ювілей на президентській дачі в Гуті.

Розслідувачі з'ясували, що 19 листопада з Києва до Івано-Франківська прилетів чартер, що стосується групи "Приват" олігарха Ігоря Коломойського. Припускали, що також прилітали Єрмак та Зеленський

Андрій Єрмак заявив, що дня народження не святкував взагалі та у Карпатах він не був. Однак потім заявив, що в п'ятницю та суботу був там.

Зеленський заявив, що, як президент України, має повне право проживати на державних дачах. Він дорікнув журналістам за те, що вони використали дрони над його дачею.