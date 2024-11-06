Президентство Трампа: які головні виклики виникають перед Україною

Дональд Трамп – обраний президент США. Відповідно перед Україною можуть виникнути нові виклики.

Директор Центру міжнародних досліджень Володимир Дубовик озвучив 24 Каналу думку, що до січня виклики перед Україною залишаться такими, що й нині.

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Виклики до січня 2025 року

Дубовик розповів, що Україні зараз треба стримувати російський наступ і стабілізовувати фронт, поки надходить американська допомога. Трамп може вчинити тиск на Росію та змусити її відмовитись від ультиматумів. Однак він може натиснути на Київ, аби Україна визнала свою поразку.

Визнавайте реалії та погоджуйтесь на такий мир. Так, він вам не подобається, але він кращий, ніж війна. Війна для вас безперспективна. Швидше за все буде обраний такий варіант, бо ми чули його й від майбутнього віцепрезидента Ді Венса, й від Маска, який грає ідеологічно важливу роль для влади, що прийде в Білий Дім,

– зазначив директор Центру міжнародних досліджень.

Позиція Трампа

За його словами, не можна називати Трампа непередбачуваним і непослідовним політиком. Навпаки ще з часу, коли він був просто магнатом, не залученим у політиці, він послідовно дотримувався своїх бачень і позицій. Зокрема, нині їх можна поділити на такі:

Трампу не до вподоби нинішній світоустрій. Тому для нього війна Росії проти України – як виклики світоустрою – нецікава.

Росія загрожує Європі. Трампу це не цікаво, бо він змушує Європу самій відповідати за свою безпеку.

Він проти НАТО, а це виклик для коаліцій довкола України, зокрема, Рамштайна.

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"Тому я не бачу тут жодної непередбачуваності, я бачу послідовну позицію про антиглобалістичну роль США у світі, коли вона не має розв'язувати всі проблеми у світі, а не Європа. Україна розташована в Європі, нехай європейці й дають їй допомогу", – зауважив Дубовик.