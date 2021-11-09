Президенту Чилі оголосили імпічмент після розслідування Pandora Papers
Джерело:AP
Нижня палата парламенту Чилі оголосила імпічмент президенту Чилі Себастьяну Піньєрі. Все через через дані про його операції, оприлюднені у Pandora Papers.
За імпічмент проголосували 78 депутатів. Це мінімальна кількість, яка потрібна для рішення.
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Натомість 67 депутатів проголосували проти імпічменту, зокрема, декілька представників опозиції. Інші утрималися або були відсутні.
Чому оголосили імпічмент
Політики вирішили усунути Піньєру через звинувачення у тому, що президент, нібито, сприяв продажу майна своєї родини, використовуючи офшорні компанії.
Журналісти оприлюднили документи, що один з синів президента використовував офшорні компанії на Британських Віргінських островах для продажу гірничого проєкту "Домінга". Родина президента була його співвласником.
Після голосування депутатів розглянуть питання про усунення від влади президента у Сенаті Чилі. Припускають, що Верхня палата навряд чи підтримає рішення.
Що відомо про розслідування
- Низка світових ЗМІ у жовтня 2021 року опублікували розслідування на базі масштабного витоку конфіденційних документів, відомого як Pandora Papers.
- До цього долучились 600 журналістів зі 117 країн світу. В документах мовиться про багатьох політиків, бізнесменів, зірок шоу-бізнесу.
- Важливо, що там фігурує президент Володимир Зеленський та олігарх Ігор Коломойський.
- Журналісти "Слідство.Інфо" презентували фільм "Офшор 95" про офшорні рахунки Зеленського.