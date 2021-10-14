Президенту Чилі загрожує імпічмент через розслідування Pandora Papers

У Чилі розпочали процедуру імпічменту президенту Себастьяну Піньєрі через можливі порушення під час продажу гірничодобувної компанії. Про це стало відомо після масштабного витоку інформації Pandora Papers.

Міжнародний консорціум журналістських розслідувань оприлюднив нові деталі угоди. На базі матеріалів опозиційні політики ініціювали усунення глави держави з посади.

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У Чилі почали процедуру імпічменту президенту

Опозиція посилається на "етичний обов'язок". Зокрема хоче притягнути Піньєрі до відповідальності за можливі порушення, про які мовиться в розслідуванні Pandora Papers.

На початку жовтня прокуратура Чилі заявила, що почне розслідування можливих звинувачень президента в корупції і податкових махінаціях, пов'язаних з продажем рудника "Домінга".

Водночас сам очільник держави відкинув всі звинувачення. І заявив, що в угоді не було виявлено жодних порушень.

Остання пропозиція про імпічмент може бути винесена на голосування конгресу перед першим туром загальних виборів в Чилі 21 листопада. Якщо ж це рішення схвалить нижня палата, воно потрапить в сенат, де має бути схвалено більшість в дві третини голосів.

Сім'я Піньєра у 2010 році продала свою частку в проєкті рудника "Домінго" близькому другу і діловому партнеру президента. Розслідування документів Pandora виявило, що частина платежу містила пункт, який вимагає від уряду не посилювати заходи з охорони довкілля в районі, що пропонується для шахти на півночі Чилі.

Один з ініціаторів імпічменту, депутат Хайме Наранхо заявив, що Піньєра відкрито порушив Конституцію, а також серйозно порушив честь нації.

Розслідування Pandora Papers: що відомо