При МЗС створять Раду почесних консулів іноземних держав

Дмитро Кулеба ініціював створення Ради почесних консулів іноземних держав при МЗС України. Це необхідно для посилення практичної взаємодії українських дипломатів та іноземних консулів.

У МЗС 15 липня відбулася перша зустріч Кулеби із почесними консулами іноземних держав. У ній взяли участь 62 дипломати із 39 країн.

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Чому інститут почесних консулів є важливим

За словами Кулеби, інститут почесних консулів відіграє важливу роль у підтримці діалогу між державами. Також він сприяє розвитку торговельних, економічних, культурних, наукових, туристичних й інших зв'язків.

МЗС України готове надавати всіляке сприяння діяльності почесних консулів на благо України та її партнерів,

– наголосив Кулеба.

Глава української дипломатії також розповів, що найближчим часом затвердять нове положення про нештатних консулів іноземних держав та консульські установи.

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Консульські установи в Україні: коротко