При поверненні в Україну Саакашвілі можуть покарати, – ЗМІ

Наразі розслідують справу про незаконне переправлення Саакашвілі через державний кордон України. Про це журналістам розповіли джерела в поліції.

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У межах цієї справи встановлюють осіб, які організували та допомагали політику незаконно перетнути кордон. Однак підозр ще нікому не оголошували.

Перевірка прикордонників

Речник ДПСУ Андрій Демченко розповів про результати внутрішньої перевірки щодо можливого незаконного перетину Саакашвілі. За його словами, дисциплінарне покарання отримали кілька посадовців.

Матеріали перевірки направили відповідному органу досудового розслідування.

Як Саакашвілі виїжджав з України

Саакашвілі таємно приїхав з України до Грузії перед муніципальними виборами, що відбулися 2 жовтня. ЗМІ писали, нібито експрезидент Грузії незаконно перетнув державний кордон. Стверджували, начебто він сховався у вантажному контейнері на поромі, який прибув з українського Чорноморська в грузинський порт Поті.

Що відомо про затримання Саакашвілі

Коли Саакашвілі прибув у Грузію, його затримали через низку відкритих проваджень.

Після затримання політик оголосив голодування. Справи проти себе він вважає політично вмотивованими.

У в'язниці стан здоров'я Саакашвілі значно погіршився, а медики повідомили, що у нього розвинулось одне з найважчих ускладнень – судоми, викликані енцефалопатією Верніке.

Вже 20 листопада експрезидент Грузії припинив голодування через погіршення самопочуття.

У чому влада Грузії звинувачує Саакашвілі – дивіться відео: