При сходженні на Говерлу загинув турист, ще двоє – травмувалися

15 січня 2022 , 14:08
Читать новость на русском

Джерело:

ДСНС

У Карпатах 15 січня трапилася трагедія із туристами, які підіймалися на Говерлу. Наразі працівники ДСНС врятували одну особу.

Ще одна людина чекає на рятувальників

Трагедія трапилася близько 11:15 у Надвірнянському районі Івано-Франківської області. Відомо, що одна людина загинула, а ще двоє – зазнали травм різного ступеня важкості.

До теми У Буковелі компанія влаштувала стрілянину під готелем і погрожувала туристам: відео розбірок

Станом на 13:30 туриста з травмованою ногою спускають з гори, до ще однієї травмованої особи наразі прямують рятувальники.

До загиблого відправили правоохоронців для проведення слідчих дій.

До речі, до пошуку туристів залучили:

  • 28 рятувальників,
  • 5 одиниць техніки.

Наразі невідомо, що саме стало причиною трагедії. Однак рятувальники попереджали про загрозу сходження лавин у горах.

Останні інциденти з туристами у Карпатах

Це може вас зацікавити – як врятуватися у зимових горах, якщо загубився: відео

 

Автор: Софія Мінджоса