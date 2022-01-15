При сходженні на Говерлу загинув турист, ще двоє – травмувалися

У Карпатах 15 січня трапилася трагедія із туристами, які підіймалися на Говерлу. Наразі працівники ДСНС врятували одну особу.

Ще одна людина чекає на рятувальників

Трагедія трапилася близько 11:15 у Надвірнянському районі Івано-Франківської області. Відомо, що одна людина загинула, а ще двоє – зазнали травм різного ступеня важкості.

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Станом на 13:30 туриста з травмованою ногою спускають з гори, до ще однієї травмованої особи наразі прямують рятувальники.

До загиблого відправили правоохоронців для проведення слідчих дій.

До речі, до пошуку туристів залучили:

28 рятувальників,

5 одиниць техніки.

Наразі невідомо, що саме стало причиною трагедії. Однак рятувальники попереджали про загрозу сходження лавин у горах.

Останні інциденти з туристами у Карпатах

На горі Драгобрат у Закарпатській області 10 січня загубилися туристи, які каталися на лижах. Причиною став сильний туман. На щастя, вони натрапили на будинок лісника й заночували у ньому. Зранку мандрівники зателефонували у ДСНС.

4 січня схожа доля спіткала чотирьох одеситів, які потрапили у сильну хуртовину й втратили орієнтир. До пошуку туристів залучали рятувальників одразу трьох відділень.

29 грудня 2021 року 21-річна львів'янка впала та зламала ногу на полонині Смотрич. Дівчину шукали 3 години.

На горі Тростян 19 грудня 2021 року травмувалися 2 лижників зі Львова та Чернігова. Рятувальники спустили їх до підніжжя та передали медикам.

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