Приблизно за 10 кілометрів від Луцька силами ППО збили безпілотник, – ОВА

За 10 кілометрів від Луцька Сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник. Можливо, це була ракета росіян.

Очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко повідомив у мережі, що в області українські захисники збили безпілотник.

Читайте також Генштаб високо оцінює ймовірність залучення армії Білорусі в бої на Волинському напрямку

На Волині збили безпілотник росіян

За попередньою інформацією, приблизно за 10 кілометрів від Луцька силами ППО було збито безпілотник,

– зазначив Погуляйко.

За його словами, це могла бути ворожа ракета. Наразі інформацію уточнюють, деталі обіцяють повідомили згодом.

Нагадаємо, вже тривалий час у Генштабі Збройних Сил заявляють про загрозу залучення армії Білорусі в бої на Волинському напрямку. Водночас українські військові готуються до можливого вторгнення противника в регіон. Бійці запевняють, що дадуть відсіч окупантам.

Зверніть увагу – ще один знищений російський літак "прикрашає" українські поля: дивіться відео