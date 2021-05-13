Невдовзі в Одесі мають провести реконструкцію школи, в який вчився міський голова Геннадій Труханов. Тендер отримає будівельна компанія, яка причетна до загибелі дітей у пожежі дитячого табору "Вікторія". Також ця фірма фігурує в кримінальних розслідуваннях.

На реконструкцію школи-гімназії №4 планують витратити 70 мільйонів 823,3 тисячі гривень. Серед учасників конкурсу тендерів була компанія "Укрспецпроект", яка запропонувала на 2 мільйони меншу ціну. Однак її пропозицію відхилили.

До теми Пожежа в одеському таборі "Вікторія": суд відпустив директора Саркісяна під домашній арешт

Більше про переможця тендеру

Реконструкцію буде виконувати будівельна компанія "Моноліт". Саме ця фірма будувала дерев'яні будиночки в дитячому таборі "Вікторія", де трапилася пожежа. Тому її будівельники безпосередньо дотичні до порушення техніки безпеки, яке потягнуло за собою трагічне загоряння.

Підприємство "Моноліт" зареєстроване в Одесі на Лідерсовському бульварі, 19/21. Директором фірми є Любов Рєзнікова.

Ця жінка наразі офіційно єдиний засновник фірми. Підприємство фігурує в кількох кримінальних розслідуваннях. Всі вони стосуються розкрадання бюджетних коштів.

Однак в жодній з цих справ про підозру нікому не повідомляли. До суду, відповідно, ці справи теж не дійшли.

Однак це не єдиний бізнес сім'ї Рєзнікової. Їм належить канатна дорога на Отраді (пляж в Одесі). У цьому ж місці вони орендують пляж. Сім'я дуже жорстко реагує на спроби перевірити дотримання умов оренди. Зокрема 20 липня 2019 Юрій Резніков з автоматом напав на депутатів і вдарив журналістку.

Що відомо про цю реконструкцію

У школі на розі вулиці Краснова та Адміральського проспекту мають провести капітальний ремонт двох корпусів. Також там планують збудувати новий 2-поверховий корпус для молодших класів.

Він має бути збудований у тому ж стилі, що старі будівлі – сталінський ампір. Однак будівля виглядатиме менш помпезно. Там буде плоский дах, не буде пілястрів, модульонів і фронтону над портиком.

Що відомо про пожежу у "Вікторії"