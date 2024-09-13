На Придніпровському напрямку – різке загострення: у ЗСУ розповіли про атаки та втрати Росії

На Придніпровському напрямку російські війська намагаються прорвати оборону ЗСУ. Захисники стійко утримують плацдарми на лівому березі річки.

Речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону заявив про зростання активності ворога на лівому березі Дніпра, – інформує 24 Канал.

Дивіться також Гібридні ігри: чому Росія запускає дрони по країнах Європи та куди поділися "червоні лінії" НАТО

Ворог не відступає, але втрачає сили

За словами спікера, окупанти намагаються зайняти сіру зону на островах та у гирлах Дніпра, використовуючи плавзасоби для логістики.

Проте наші війська ефективно протидіють і знищують велику кількість ворожих човнів та гідроциклів щодня.

Нашим підрозділам вдається утримувати позиції на лівому березі Дніпра. Це не тільки Кринки, це близько 7 локацій, починаючи від гирла Дніпра і далі на схід від Кринків,

– наголосив речник ОСУВ "Таврія".

12 вересня було зафіксовано два штурми на лівому березі, за день до того – сім, а за загалом тиждень – близько шістдесяти, як зазначив Лиховій.

Раніше представник оперативно-стратегічного угрупування військ розповідав, що останнім часом Збройні Сили України нищать все більше розвідувальних дронів росіян. В один із днів захисникам вдалось уразити цілих 12 таких безпілотників.

Дивіться також Під загрозою – АЕС і ядерна безпека загалом: у Bloomberg оцінили ризики від російських атак

Крім того, Генштаб напередодні інформував, що на Придніпровському напрямку наші воїни втримують займані позиції. Як наголосили ЗСУ, захисники успішно відбили 7 атак російських загарбників.