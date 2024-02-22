Придністров'я хоче просити Путіна приєднатися до Росії: у ГУР сказали, чи правдива інформація
У молдавських ЗМІ ширилася інформація, що 28 лютого депутати Придністров'я буцімто готуються звернутися до Путіна з проханням "приєднати ПМР до складу Росії". На цю інформацію вже відреагували в ГУР МО.
Наразі в українській розвідці не підтверджують інформацію про "звернення" до Путіна щодо приєднання ПМР до Росії. Про це розповів представник ГУР МО Андрій Юсов у ексклюзивному коментарі 24 Каналу.
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Придністров'я не буде звертатися до Росії щодо приєднання
Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов зазначив, що, за даними розвідки, інформація про те, що 28 лютого так звана влада Придністров'я начебто попросить Росію, щоб та приєднала їх до свого складу, наразі, не підтверджується.
Водночас джерела УП зазначили, що інформація, яка наразі широко обговорюється в ЗМІ, є частиною внутрішнього політичного молдовського процесу. Зокрема, таким чином придністровська "влада" чинить певний тиск на Кишинів з метою захисту своїх економічних інтересів.
Депутати Придністров'я нібито планували звернутися до Путіна
- Придністровський опозиціонер Геннадій Чорба повідомив молдовським журналістам, що лідер сепаратистів ПМР Володимир Красносельський скликав на 28 лютого "з'їзд депутатів усіх рівнів". Очікується, що під час цього зібрання буде ухвалено звернення до президента Росії Путіна з проханням розглянути можливість "приєднання" республіки до складу Росії.
- На цю інформацію відреагували у молдовському Бюро реінтеграції. В організації запевнили, що, за наявною у Кишинева інформацією, наразі немає підстав вважати, що ситуація в Придністров'ї може погіршитися, зокрема, у Молдові впевнені, що Тирасполь наразі не наважиться на цей фатальний крок.
- Водночас виконавчий директор Українського інституту майбутнього, радник командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша – Вадим Денисенко зазначив, що ймовірність раптового оголошення про приєднання Придністров'я до Росії – близька до нуля. Ба більше, наразі так звана влада ПМР намагається налагоджувати контакти з Україною та іншими державами, але не з Росією.
- Крім того, опозиціонер Чорба закликав так званих депутатів Придністров'я не допустити ухвалення будь-яких звернень до Москви. Адже це дасть Путіну "привід завдати удару по території Республіки Молдова, включно з Придністров'ям".