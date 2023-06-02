"Це гарантована перемога": коли та як Україна може вплинути на конфлікт в Придністров'ї

Президент України Володимир Зеленський під час саміту Європейської політичної спільноти заявив, що Україна готова допомагати Молдові розв'язати питання з деокупацією Придністров'я. Однак, дії ЗСУ там можливі лише за згоди Кишинева.

Та Україна ніяк не могла допомогти розв'язати це питання, оскільки сама Молдова не вважала це окупованою територією. Про це 24 Каналу заявив політтехнолог Михайло Шейтельман.

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"Мая Санду – перша президентка Молдови, яка назвала це місце окупованими територіями. Тому мені здається, що це все стає реальністю. Коли – зараз чи потім – якщо в цьому є для нас військовий сенс, що я цілком допускаю, то ми будемо готові це зробити зараз", – сказав політтехнолог.

Однак, щоби українська армія "відволіклася" на 450 російських військових, які нині перебувають на території невизнаного Придністров'я, треба, аби в цьому був не лише політичний та дипломатичний сенс.

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З військового боку, воно є взагалі безумовно тим, що можна вирішити. Такою гарантованою перемогою нам. 450 військових російських ми лише за день знищуємо, без поранених,

– наголосив Шейтельман.

Однак, політично не підходить, коли українська армія з фронту буде йти воювати за свободу Молдови.

"Якщо після війни вирішили допомогти братам – підходить. Але якщо ми йдемо розв'язувати логістичні завдання зараз – то так, будемо цим займатися", – припустив політтехнолог.

Утім, на це ще треба наважитися, адже це – великий політичний крок.

"Ви уявляєте, що буде з Росією? "Червона лінія" це для Росії чи яка? Це взагалі незрозумілого масштабу лінія для Росії", – вважає Михайло Шейтельман.

До того ж Україна має обговорити питання допомоги Молдові з союзниками. Політтехнолог переконаний, що сама Молдова, а також Румунія будуть лобіювати до того, щоби українська армія допомогла розв'язати проблему Придністров'я.

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Загроза для України існувала

Михайло Шейтельман зауважив, що у 2022 році була реальна загроза того, що росіяни можуть пробиватися до Придністров'я через Чорне море.

"І тоді в нас з'явиться просто новий фланг війни, коли із Придністров'я росіяни могли б намагатися наступати", – сказав політтехнолог.

Це перестало бути загрозою після потоплення російського крейсера "Москва" та розгрому окупантів на острові Зміїний.

Реально загроза була. Зміїний був місцем розташування ППО Чорноморського флоту. І після того, що сталося з Придністров'ям – воно раптом стало ізольованим повністю,

– розповів він.

Адже до війни увесь військовий контингент Росії в Придністров'я проходив через Україну. Так росіяни проводили й ротації. Нині й Молдова відмовляється пропускати російських військових.

"Захочуть жити – підуть"

Президент України Володимир Зеленський упевнений, що проблему Придністров'я та об'єднання Молдови буде вирішено після перемоги України.

"Саме тому я впевнений, що після нашої перемоги – і я впевнений у нашій перемозі – ви теж матимете об'єднану країну: без ракет і без Росії", – сказав президент України.

Глава держави зауважив, що треба говорити з позиції сильної держави, держави-переможця, яка відвоювала свою землю. Зеленський додав, що в України є спільна позиція з Молдовою щодо її єдності.

"Я не знаю, чи знадобиться нам допомога інших партнерів. Напевно, у цій ситуації може і Румунія, і близькі наші партнери в цьому сенсі, може будемо говорити разом. Може Молдова захоче долучити ще якісь держави", – сказав президент України.

Зеленський переконаний, що Україна точно буде мати одну із головних ролей.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, якщо росіяни захочуть жити, то вони підуть з Придністров'я.

Що робити з тими, хто там, на території? З військами? Ну, вони захочуть жити – підуть. Таксі я їм замовляти не буду. Знайдеться шлях. Той, хто хоче жити, – завжди знаходить вихід,

– наголосив глава держави.

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