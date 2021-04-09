У Придністров'ї біля кордону з Україною помітили російську техніку, – ЗМІ

Очевидці 9 квітня зафільмували величезну колонну військової техніки Росії в районі аеродрому Тирасполь, що у Придністров'ї. Звідти до кордону з Україною всього 13 кілометрів.

Офіційно у Придністров'ї перебуває приблизно 1 700 російських військових. Однак реальна чисельність контингенту невідома.

Важливо Зеленський переночував на Донбасі та відвідав місця, де загинули українські бійці

Російська техніка у Придністров'ї

На відео, оприлюдненому у соцмережах, видно як декілька російських БТРів їдуть у невідомому напрямку. Переміщення російської військової техніки зафіксували у районі аеродрому Тирасполь. Це – лише за 13 кілометрів від кордону з Україною.

Це – залишки 14 армії, яка перебувала там після розпаду СРСР. У 1992 році російські військові виступили на стороні придністровських сепаратистів і домоглися відділення цієї території від Республіки Молдова,

– зазначили у телеграм-каналі NEXTA Live.

Чому це небезпечно

Попри малу площу, населення та загальну економічну неспроможність, Придністров'я займає важливе стратегічне положення, розтягнувшись вузькою смугою в 10 – 15 кілометрів уздовж молдавсько-українського кордону. Це ідеальний плацдарм для несподіваного наступу в тили української армії.

Молдові, який проголосив себе окремою державою. О

Позиція Міноборони Росії

Придністров'я є автономним регіоном уфіційно її не визнала жодна цивілізована країна світу.

У Міноборони Росії заявили, що російські військовослужбовці в Придністров'ї влаштували навчання. Під час них російські військові відпрацьовували наступ та оборону, а також практикували ведення бою вночі.

Росія "брязкає" зброєю на кордоні з Україною

Ситуація на Донбасі почала загострюватися ще з кінця березня. Тоді українська розвідка зафіксувала, як Росія стягує зброю до окупованого Криму.

Тоді українська розвідка зафіксувала, як Росія стягує зброю до окупованого Криму. За даними ЗСУ, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі ці регіони межують з Україною.

Паралельно із цим пропагандистська машина Кремля знову запрацювала на повну. Російські ЗМІ звинувачують Україну в обстрілах окупованих територій.



Розташування угруповань Росія вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу