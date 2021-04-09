У Придністров'ї біля кордону з Україною помітили російську техніку, – ЗМІ

Очевидці 9 квітня зафільмували величезну колонну військової техніки Росії в районі аеродрому Тирасполь, що у Придністров'ї. Звідти до кордону з Україною всього 13 кілометрів.
Джерело:NEXTA Live
Офіційно у Придністров'ї перебуває приблизно 1 700 російських військових. Однак реальна чисельність контингенту невідома.
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Російська техніка у Придністров'ї
На відео, оприлюдненому у соцмережах, видно як декілька російських БТРів їдуть у невідомому напрямку. Переміщення російської військової техніки зафіксували у районі аеродрому Тирасполь. Це – лише за 13 кілометрів від кордону з Україною.
Це – залишки 14 армії, яка перебувала там після розпаду СРСР. У 1992 році російські військові виступили на стороні придністровських сепаратистів і домоглися відділення цієї території від Республіки Молдова,
– зазначили у телеграм-каналі NEXTA Live.
Чому це небезпечно
Попри малу площу, населення та загальну економічну неспроможність, Придністров'я займає важливе стратегічне положення, розтягнувшись вузькою смугою в 10 – 15 кілометрів уздовж молдавсько-українського кордону. Це ідеальний плацдарм для несподіваного наступу в тили української армії.Актуально! Придністров'я є автономним регіоном у Молдові, який проголосив себе окремою державою. Офіційно її не визнала жодна цивілізована країна світу.
Позиція Міноборони Росії
У Міноборони Росії заявили, що російські військовослужбовці в Придністров'ї влаштували навчання. Під час них російські військові відпрацьовували наступ та оборону, а також практикували ведення бою вночі.
Росія "брязкає" зброєю на кордоні з Україною
- Ситуація на Донбасі почала загострюватися ще з кінця березня. Тоді українська розвідка зафіксувала, як Росія стягує зброю до окупованого Криму.
- За даними ЗСУ, Росія нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі ці регіони межують з Україною.
- Паралельно із цим пропагандистська машина Кремля знову запрацювала на повну. Російські ЗМІ звинувачують Україну в обстрілах окупованих територій.
Розташування угруповань Росія вздовж держкордону України / Інфографіка 24 каналу