У Придністров'ї людей масово агітують йти на контракт з російською армією

У невизнаному Придністров'ї чоловіків агітують на службу в російську армію, а на строковиків тиснуть, аби ті підписували контракти. Потім окупанти можуть перекидати людей на фронт в Україну.

Загарбники набирають людей від 19 до 40 років. Вимагають російське громадянство, освіту не нижче за профтехучилище та відсутність судимості. Про це 24 каналу повідомили джерела в розвідці.

Важливо Це буде ляпасом, на який точно відповімо ударом, – Зеленський про можливий напад з Придністров'я

Обіцяють "золоті гори"

Так, окупанти обіцяють жителям регіону зарплату від 30 тисяч рублів, речове майно, повний соціальний пакет, продовольчу пайку та забезпечення службовим житлом.

Розвідка пояснює, що оскільки з десантом в росіян все погано, посилюють угруповання у так званій "ПМР". Потім мобілізованих можуть перекидати через Молдову та Білорусь у зону бойових дій.

Тиснуть, щоб підписували контракт

При зверненні чоловіків до центрів зайнятості спочатку пропонують військову службу за контрактом. На виробничих та сільськогосподарських підприємствах окупанти проводяться збори, на яких агітують працівників до проходження військової служби за контрактом.

Крім того, тиснуть на військовослужбовців строкової служби, аби ті підписували контракти.

Чи може Росія напасти з Придністров'я

Про загрозу з Придністров'я для України говорили ще в травні. Президент Володимир Зеленський визнав, що це цілком можливо, адже Росія повністю контролює цю територію Молдови. Проте збройні формування у так званій "ПМР" – слабкі.

Радник голови МВС Віктор Андрусів стверджував, що населення Придністров'я готують до війни. Російські спецслужби здійснювали провокації для цього.

27 червня Зеленський під час візиту президентки Молдови Майї Санду попередив, що будь-який можливий напад з Придністров'я отримає відповідь. Це буде ляпасом для України. Хоча президент натякнув, що негативні сигнали щодо цього справді отримуємо.

Може зацікавити – росіяни вже почали погрожувати Молдові: відео