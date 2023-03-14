Грає на випередження: чому Пригожин завчасно заговорив про поразку під Бахмутом

У Росії загострюється протистояння між міноборони та власником ПВК "Вагнера" Євгенієм Пригожиним. Їхній конфлікт досяг апогею, а Пригожин уже почав говорити про поразку окупаційних військ біля Бахмута.

Про це 24 Каналу сказав російський публіцист і опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. Він зауважив, що Пригожин – абсолютно цинічна людина, яку цікавить влада.

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Чому Пригожин заговорив про поразку під Бахмутом

Піонтковський зазначив, що кожного дня Пригожин заявляє про те, що справи йдуть дуже погано, можлива поразка та виведення вагнерівців із Бахмута. Це, своєю чергою, обвалить весь фронт, а винуватцями будуть особи в генштабі Росії.

За його словами, так ватажок ПВК "Вагнера" апелює до патріотичних мас в Росії. Тези Пригожина підтримують усі військкори та низка політичних фігур.

У публіциста складається враження, що ніхто в російській військово-політичній верхівці не зацікавлений у перемозі під Бахмутом. Адже це лише посилить позиції Пригожина.

А Пригожин, по-моєму, став грати на випередження. Він почав грати на поразку в Бахмуті,

– сказав Піонтковський.

Він додав, що єдиний спосіб для Пригожина політично вціліти й навіть зберегти своє життя – зачистити генералів. Для цього йому потрібна поразка під Бахмутом, в якій він уже звинуватив генштаб.

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Що задумав Пригожин

Він вважає, що за такої ситуації стає більш ймовірним успіх Збройних Сил України біля Бахмута, який матиме надзвичайний резонанс, просто зруйнувавши російську політичну систему.

Адже, за словами опозиційного політика, вся російська військова преса загорлає про генералів, які все продали. А Путіну доведеться їх позбутися, щоб пояснити, що винен не він.

На цьому зірка Пригожина піднесеться до небес,

– заявив Піонтковський.

Пригожин же, додав публіцист, абсолютно цинічна людина, яку цікавить влада. А в Росії, яка програє, у ватажка ПВК "Вагнера" будуть чудові позиції. Мовляв, він герой, який боровся за країну, але його зрадили генерали.

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