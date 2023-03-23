Пригожин готується згорнути операції "Вагнера" в Україні після численних провалів, – Bloomberg

Євгєній Пригожин, російський олігархі за сумісництвом кухар Путіна, готується згорнути операції ПВК "Вагнера" в Україні. До такого кроку власника ПВК "Вагнера" підштовхнули невдачі в Україні.

Пригожин готується згорнути операції своєї приватної армії в Україні після того, як російському військовому керівництву вдалося скоротити основні поставки людей і боєприпасів. Про це Bloomberg пише, посилаючись на людей, які знайомі з цим питанням.

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Пригожин змінює акцент на Африку

Пригожин, якого в Кремлі розглядають як зростаючу загрозу, бореться з нестачею живої сили і боєприпасів в Україні після того, як йому заборонили вербувати рекрутів у в'язницях, які є його основним джерелом, і позбавили постачання боєприпасів.

Війська "Вагнера", попри місяці спроб і приголомшливі втрати, досі не змогли взяти свою головну ціль – Бахмут. Тепер Пригожин планує переключити увагу на Африку.

Після тижнів публічних скарг на те, що окупантам не постачають життєво необхідні снаряди та інші припаси, Пригожин визнав, що після завершення битви за Бахмут "Вагнеру" доведеться "перезавантажитися і скоротити свої сили".

Нещодавно він заявив, що "Вагнер" захопив село в цьому районі, але не згадав, що за останнім переписом його населення становило лише дві людини.

Наразі немає жодних ознак того, що Пригожин перекине війська до Африки. Але люди, знайомі з ситуацією, кажуть, що операції в Африці, ймовірно, привернуть його увагу в майбутньому, оскільки ситуація в Україні стала складнішою для його сил.

Вагнерівці – основна сила окупантів на Бахмутському напрямку