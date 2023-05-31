Системна людина: якою може бути партія власника ПВК "Вагнера" Пригожина

Очільник вагнерівців Євгєній Пригожин постійно "видає" нові заяви із критикою військового керівництва Росії. Він має амбіції здобути владу, але його майбутня партія може тільки підігравати путінському режиму.

Таку думку 24 Каналу озвучив ізраїльський журналіст Цві Зільбер. За його словами, у Пригожина є покровителі у Кремлі.

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Партія Пригожина обслуговуватиме Путіна

Зільбер зазначив, що не варто переоцінювати заяви Пригожина. Власник вагнерівців – системна людина. Якщо він піде у політику, то створить партію, яка схожа на "ЛДПР".

Системна партія, яка буде обслуговувати інтереси путінського режиму, щоб створити видимість певного плюралізму та зібрати електорат, який незадоволений війною та перевести його в інший напрямок,

– вважає він.

На думку ізраїльського журналіста, Пригожин має покровителів у Кремлі, які хочуть використати главу ПВК "Вагнера" у певній політичній грі.

Він додав, що деякі блогери порівнюють Пригожина з опозиціонером Алєксєм Навальним. Насправді ватажок вагнерівців захищає диктаторський режим та підтримує війну проти України.

Зільбер про майбутню партію Пригожина: дивіться відео

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