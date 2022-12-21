"Думаю, дотиснемо": Пригожин хоче відправляти на війну з Україною ув'язнених жінок

Росії настільки бракує "добровольців", що кухар Путіна Євгєній Прігожин хоче вербувати ув'язнених жінок. Їх відправлятимуть на війну з Україною.

Росія продовжує пробивати дно. Цього разу у медійний простір закинули звернення депутата Свердловської області. Його розтягнули росЗМІ, інформує 24 канал.

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Він просить Прігожина відправляти на війну в Україну ув'язнених жінок. Вони начебто можуть "допомогти країні". Прігожин відповів, що абсолютно "згодний з цим".

Окрім того, він додав, що жінок можуть відправляти в Україну не тільки медсестрами й зв'язковими, але й у складах диверсійних та снайперських пар. Підсумував свій опус Прігожин словами "є опір, але думаю, дотиснемо".

Росія зазнає колосальних втрат

Росія в Україні зазнає колосальних втрат. Станом на 21 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що на концерт до Кобзона вдалося відправити вже 99 740 окупантів.

Путін заявив, що наразі Росії вистачає 300 тисяч мобіків. Водночас бункерний дід традиційно збрехав, адже людей продовжують забирати на війну.

Тим часом Сєргєй Шойгу заявив, що країні-терористці терміново потрібно збільшити запас свого "гарматного м'яса". Він видав, що армію необхідно збільшити до 1,5 мільйона людей.

Полонені вагнерівці розповідають, як Прігожин їм бреше, а тоді кидає на фронт без їжі та води.