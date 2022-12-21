"Думаю, дотиснемо": Пригожин хоче відправляти на війну з Україною ув'язнених жінок
21 грудня 2022, 18:53Читать новость на русском
Росії настільки бракує "добровольців", що кухар Путіна Євгєній Прігожин хоче вербувати ув'язнених жінок. Їх відправлятимуть на війну з Україною.
Росія продовжує пробивати дно. Цього разу у медійний простір закинули звернення депутата Свердловської області. Його розтягнули росЗМІ, інформує 24 канал.
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Він просить Прігожина відправляти на війну в Україну ув'язнених жінок. Вони начебто можуть "допомогти країні". Прігожин відповів, що абсолютно "згодний з цим".
Окрім того, він додав, що жінок можуть відправляти в Україну не тільки медсестрами й зв'язковими, але й у складах диверсійних та снайперських пар. Підсумував свій опус Прігожин словами "є опір, але думаю, дотиснемо".Зверніть увагу! Полонені вагнерівці розповідають, як Прігожин їм бреше, а тоді кидає на фронт без їжі та води.
Росія зазнає колосальних втрат
- Росія в Україні зазнає колосальних втрат. Станом на 21 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що на концерт до Кобзона вдалося відправити вже 99 740 окупантів.
- Путін заявив, що наразі Росії вистачає 300 тисяч мобіків. Водночас бункерний дід традиційно збрехав, адже людей продовжують забирати на війну.
- Тим часом Сєргєй Шойгу заявив, що країні-терористці терміново потрібно збільшити запас свого "гарматного м'яса". Він видав, що армію необхідно збільшити до 1,5 мільйона людей.