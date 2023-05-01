Не хоче пов'язувати майбутні поразки зі своїм ім'ям: детальний аналіз заяв Пригожина

Днями засновник ПВК "Вагнера" поставив ультиматум міноборони Росії, заявивши, що він виведе війська з Бахмута, якщо йому не дадуть більше боєприпасів. Такі висловлювання можна трактувати і як майбутнє політичне підґрунтя для Пригожина.

Євгєній Пригожин розв'язав певну політичну гру, в якій, найімовірніше, не зможе виграти, хоч як би цього не прагнув. Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський.

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"Всі перемоги – за Пригожиним"

Днями ватажок ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин заявив, що вагнерівці "закінчуються", бо у них серйозні проблеми з особовим складом. Це підтверджують в Національній гвардії України.

Його слова можна тлумачити по-різному. З одного боку він асоціюється в частини російського істеблішменту з успіхом, захоплення, відсутністю будь-яких моральних пересторог для досягнення результату. Цю історію Пригожин продавав через свої ЗМІ та іноді через загальнонаціональні російські ЗМІ,

– розповів Андрій Вігірінський.

Пригожин часто наголошував, що російські війська змогли захопити населені пункти на Сході України лише завдяки ПВК "Вагнера". Зараз же з огляду на майбутній контрнаступ ЗСУ Євгєній Пригожин заявив, що його військ там начебто не буде.

"Можливі невдачі, яких, як ми розраховуємо, справді зазнають російські війська на фронті, він не хоче пов'язувати зі своєю персоною або зі своїми політичними амбіціями в майбутньому. Це можна тлумачити як підготовку фундаменту для тези "всі перемоги за мною, а невдачі – це збройних сил Росії", – припустив Вігірінський.

Втім така стратегія Пригожина може провалитись через те, що вигоду від усіх перемог отримує саме президент.

Андрій Вігірінський про мету нещодавніх заяв Пригожина: дивитись відео

Крихкий лід під Пригожиним

З іншого боку причиною подібних заяв Євгєнія Пригожина могло стати й те, що Владімір Путін особисто намагався примирити його з міністром оборони Сєргєєм Шойгу. Пізніше заявили про вирішення цього внутрішньополітичного конфлікту і він, начебто, був знятий з обговорення.

Ми бачимо, що Пригожин не згоден з цією точкою зору, яка набула поширення в ЗМІ. Він хоче більшого. Станом на сьогодні, поки триває активна фаза війни, він має засоби для того, щоб вимагати цього "більшого". Бо його образ суб'єкта, який "досягає результату", для частини російського суспільства вже сформований,

– відмітив політолог.

Так, Пригожин хоче більшу частину з бюджетних коштів, більшу частину перемог та лаврів. Крім того, варто зазначити, що критика керівника генштабу збройних сил Росії може бути протлумачена як вчинення кримінального правопорушення, пов'язаного з дискредитацією російської армії.

"Пригожин ходить по крихкому льоду, і хоч для нас це не має значення, але він випробовує ту систему, частиною якої він не є – силовиків на міцність в умовах війни. Їхня медійна вага нижча ніж у Пригожина, і він намагається її монетизувати", – підкреслив Вігірінський.

За його словами, "кухаря Путіна", найімовірніше, зупинять або змусять взяти на себе ризики поразки й відповідні репутаційні ризики. Схожа ситуація сталась з підопічним Пригожина військкором Владлєном Татарським. Це свого роду був меседж із попередженням для засновника ПВК "Вагнера",

Зацікавлення Путіна

Політолог вважає, що до висловлювань Пригожина не варто ставитись з позиції аналізу ситуації на фронті. Адже вони не претендують на об'єктивність.

Через специфіку діяльності ПВК не можна сказати напевне, чи вони закінчуються, чи ні. Так, є проблеми з мобілізацією, є проблеми з вербуванням учасників ПВК – ув'язнених, як це було раніше. І в міру того, як у них закінчуються люди, втрачається сенс в такій структурі,

– наголосив Вігірінський.

Мовиться і про "Вагнера", і про самого Євгєнія Пригожина. Тому політолог припускає, що проти нього діють окремі сили всередині Росії, які не надають можливостей вербувати нових людей та здійснювати певні військові операції. Але доки в Пригожині зацікавлений Путін – доти він і буде існувати.

Що цікаво, можливо, й сам Пригожин хоче отримувати накази та виконувати їх, але безпосередньо від першої людини в Росії, не замикаючись на питанні постачання зброї з Валєрієм Герасимовим чи Сєргєєм Шойгу.

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