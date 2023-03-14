Реінкарнація Жириновського, – Фейгін розповів про перспективи партії Пригожина

Власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин заявив, що збирається створити проект з власною ідеологією. Проте у нього немає жодних перспектив стати засновником воєнізованої ідеологічної партії.

Про це 24 Каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. На його думку, Пригожина і його ексцентричні заяви терплять, поки триває війна і не витратились його "вагнерівці. Але після війни все буде по іншому.

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Жодна заява Пригожина не була реалізована

Проте він зазначив, невідомо, що буде в Росії після війни, особливо після такої, яку буде програно.

І Пригожин буде також нести відповідальність за цю війну. А можливо на нього її цілком і покладуть,

– вважає правозахисник.

Він звернув увагу на те, що жодна гучна заява Пригожина поки не була реалізована.

Центр ПВК "Вагнер" він побудував у Санкт-Петербурзі, але йому не дозволили його зареєструвати. Багато претензій до Пригожина з боку Адміністрації Путіна за його активність,

– підкреслив Фейгін.

За його словами, в Росії не можна створити партію, тому що Пригожин так захотів. Партії можуть існувати лише ті, які затвердив сам Путін.

"Говорять, що Пригожин поступово перетворюється на реінкарнацію Жириновського. Але уявити Пригожина на його місці, як очільника партії ЛДПР (після смерті Жириновського партію очолює Слуцький – 24 Канал) не можливо. Тому що Жириновський та Слуцький вийшли з апарата президента, а Пригожин – людина з вулиці. Та ще й з кримінальною історією", – наголосив він.

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Пригожин хоче отримати народну любов

Співрозмовник додав, що Пригожин хоче отримати народну любов, але вона нічого не визначає.

В путінській Росії не народна любов та публічність визначають популярність тієї чи іншої особи, а дозволеність. Якщо тобі зверху дозволили, то будеш кимось. А якщо ні – канеш в забуття,

– впевнений він.

Він зауважив, що сьогодні Пригожин літає в ілюзіях, що він популярний, народ його любить і заступиться за нього.

"Але насправді він не має жодних політичних перспектив", – резюмував Марк Фейгін.

ПВК "Вагнер" Євгенія Пригожина: важливе