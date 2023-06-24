Пригожин не відмовиться від своїх слів: ватажок "Вагнера" піде до кінця

Вагнерівці впевнено рухаються Росією, намагаючись дійти до Москви, як раніше про це заявив Євгеній Пригожин. У політичному керівництві країни-терориста паніка, але зупинити ПВК "Вагнера" дипломатичним шляхом їм вже не вдасться.

Російська влада намагалась відмовити Пригожина від його планів. Однак ватажок вагнерівців уже не готовий здавати позиції. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Гліб П'яних.

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Шляху назад немає

Євгеній Пригожин оголосив війну міноборони Росії. Усе через удар регулярних військ по тилових базах вагнерівців. Спочатку Пригожин звернувся до вищого політичного керівництва з вимогою передати йому міністра оборони Сєргєя Шойгу. Звісно, таке прохання не задовольнили.

А тепер, зважаючи на те, як далеко зайшла група "Вагнера", навіть передача Шойгу чи Валерія Герасимова тепер їх не зупинить.

Пригожин вже не зможе відмовитись від своїх слів. Дипломатія вже не спрацює,

– наголосив Гліб П'яних.

Зараз в Росії справді є кілька фронтів, на яких працює ПВК "Вагнера". Фактично першим фронтом є Ростовська, Воронезька та Липецька області. Другим – лінія оборони Московської області.

"Це фантастична картина", – додав журналіст.

Й справді, вагнерівці повільно, але дуже впевнено протягом доби 24 червня рухаються з прикордонних областей в бік столиці. На бліцкриг Росія таки спромоглась. Але є один нюанс.

Гліб П'яних про рух вагнерівців до Москви: дивитись відео

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Після влучання по тилових позиціях вагнерівців Євгеній Пригожин оперативно зібрав своїх бійців та оголосив, що з 25-тисячним військом рушає на Москву. Очевидно, що група "Вагнера" доволі непевно виглядає на фоні мільйонної армії Росії. Однак, схоже, це ніяк не завадило бойовикам легко перейти кордони та рухатись областями до столиці.

Так, "Вагнер" захопили усі військові об'єкти спочатку у Ростовській, а згодом і у Воронезькій області. До слова, там запровадили режим контртерористичної операції.

На тлі цих подій зі зверненням виступив і Владімір Путін. Він назвав Пригожина зрадником, а вагнерівцям сказав, що їх "обманом чи погрозами втягнули в цю авантюру військового заколоту". Диктатор заявив, що потрібно не дати Росії розвалитися, а захистити її від будь-яких загроз. Але, схоже, ефект від звернення був не дуже заспокійливим для росіян.

Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що група "Вагнера" вже дійшла до Московської області. Станом на 17:00 бойовики начебто перебували поблизу міста Бараново, що за дві години їзди від Москви.