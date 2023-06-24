Живуть на планеті рожевих поні: як реагує суспільство, армія та "еліти" на заколот Пригожина

Євгєній Пригожин заявив про початок громадянської війни в Росії. Є всі шанси, що він дійсно може дійти до Москви. Росіяни, керівництво країни, армія і так звані "еліти" по-різному ставляться до раптового заколоту. І більшість з них підтримує Пригожина.

Про це 24 Каналу відзначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він пояснив чи зупинить Пригожина російська армія за наказом Путіна.

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"Процитую Стрєлкова, який пише, що російське керівництво перебуває на планеті рожевих поні. Живуть у реальності, яку самі собі створили. Тому думаю те, що зараз відбувається, вони розуміють, як і більшість частина населення – для них це шок", – сказав Іван Ус.

Мотивація для Пригожина

В Росії вагнерівців – колишніх в'язнів, гвалтівників та вбивць – постійно героїзували, відзначив Іван Ус. І зараз в тамтешньому суспільстві дилема: як ставитися до них та всіх подій, що відбуваються.

А от серед російських військових Євгєній Пригожин за останні місяці здобув непоганий "імідж". Можливо, ідея подарувати Росію без олігархів та багатіїв стала для нього своєрідною мотивацією.

"Тому коли зараз російська армія отримує наказ зупинити Пригожина, не думаю, що вона буде це робити. Риторика Пригожина була популярна серед Z-публіки, яка з одного боку підтримує війну, а з іншого невдоволена тим, як усе відбувається. Пригожин для них той, хто може щось зробити", – сказав він.

Іван Ус про подій в Росії і дії Пригожина: дивитись відео

"Еліти" підтримують вагнерівця

Війна, себто програш у ній, знищує не тільки Росію, але й вбиває статки тамтешніх олігархів. Вони розуміють куди все скочується і прагнуть закінчення. Але при цьому чітко усвідомлюють – поки при владі Путін, цього не станеться.

Вони бояться відкрито виступити проти нього і шукають людину, яка б могла це зробити. Не виключаю, що йшли перемовини як раз між багатьма російськими бізнесменами і оточенням Пригожина, що "ми готові співпрацювати",

– додав Іван Ус.

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