Живуть на планеті рожевих поні: як реагує суспільство, армія та "еліти" на заколот Пригожина
Євгєній Пригожин заявив про початок громадянської війни в Росії. Є всі шанси, що він дійсно може дійти до Москви. Росіяни, керівництво країни, армія і так звані "еліти" по-різному ставляться до раптового заколоту. І більшість з них підтримує Пригожина.
Про це 24 Каналу відзначив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус. Він пояснив чи зупинить Пригожина російська армія за наказом Путіна.
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"Процитую Стрєлкова, який пише, що російське керівництво перебуває на планеті рожевих поні. Живуть у реальності, яку самі собі створили. Тому думаю те, що зараз відбувається, вони розуміють, як і більшість частина населення – для них це шок", – сказав Іван Ус.
Мотивація для Пригожина
В Росії вагнерівців – колишніх в'язнів, гвалтівників та вбивць – постійно героїзували, відзначив Іван Ус. І зараз в тамтешньому суспільстві дилема: як ставитися до них та всіх подій, що відбуваються.
А от серед російських військових Євгєній Пригожин за останні місяці здобув непоганий "імідж". Можливо, ідея подарувати Росію без олігархів та багатіїв стала для нього своєрідною мотивацією.
"Тому коли зараз російська армія отримує наказ зупинити Пригожина, не думаю, що вона буде це робити. Риторика Пригожина була популярна серед Z-публіки, яка з одного боку підтримує війну, а з іншого невдоволена тим, як усе відбувається. Пригожин для них той, хто може щось зробити", – сказав він.
Іван Ус про подій в Росії і дії Пригожина: дивитись відео
"Еліти" підтримують вагнерівця
Війна, себто програш у ній, знищує не тільки Росію, але й вбиває статки тамтешніх олігархів. Вони розуміють куди все скочується і прагнуть закінчення. Але при цьому чітко усвідомлюють – поки при владі Путін, цього не станеться.
Вони бояться відкрито виступити проти нього і шукають людину, яка б могла це зробити. Не виключаю, що йшли перемовини як раз між багатьма російськими бізнесменами і оточенням Пригожина, що "ми готові співпрацювати",
– додав Іван Ус.
Переворот в Росії: основні новини
- Увечері 23 червня ватажок ПВК "Вагнер" заявив про ракетний удар російської армії по тилових позиціях його найманців. Мовляв, ним керував безпосередньо Шойгу, який спеціально прибув до Ростова-на-Дону. Пригожин оголосив боротьбу з російським військовим керівництвом і вирушив із 25 тисячами особового складу на Москву.
- Зранку 24 чеврня стало відомо про захоплення найманцями військових об'єктів та аеродрому в Ростові-на-Дону. Пригожин буцімто поспілкувався з тамтешнім військовим керівництвом про поточну ситуацію. Також ЗМІ повідомляли про захоплення військових об'єктів і у Воронежській області. Там запровадили режим контртерористичної операції. Російські силовики блокують дороги, які ведуть до російської столиці.
- Через заколот Пригожина Путін вирішив звернутися до росіян. Він заявив, що такі дії кваліфікують як "зрадництво". Також він наголосив, що усі найманці будуть покарані. У свою чергу російське Міноборони звергнулося до вагнерівців, мовляв їх "обманом втягнули у злочинну авантюру" і запропонували зупинити Пригожина.
- У Москві від ночі в посиленому режимі працює Росгвардія біля "важливих об'єктів". На околицях столиці почали рити окопи та поставили БТРи. У Сєрпухові Московської області висадилися десятки військових начебто для зустрічі з вагнерівцями.