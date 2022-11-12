Пригожин і Кадиров вже поділили владу в Росії: Шейтельман оцінив їхні апетити

Засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин та очільник Чечні Рамзан Кадиров набирають силу та вплив в Росії. Однак вони не впевнені у своїй перемозі, тому готуються до різних варіантів.

Про це 24 каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Кадиров та Пригожин мають як програму-мінімум щодо своїх апетитів в Росії, так і програму-максимум.

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Як Пригожин та Кадиров планують поділити владу

Шейтельман розповів, що "кухар Путіна" Пригожин, ймовірно, готує для себе Санкт-Петербург. Так, він усіма силами скидає губернатора міста Алєксандра Бєглова, а також відкрив там офіс ПВК "Вагнера".

Тож Пригожин розраховує на те, якщо в Росії почнуться великі заворушення, то він оголосить себе якимось "народним губернатором" Санкт-Петербурга. Цілком ймовірно, що йому це вдасться, оскільки засновник ПВК "Вагнера" має зброю та бійців. На думку політтехнолога, це його програма-мінімум.

Програма-мінімум Кадирова – це те, що він буде "власником" Півдня,

– зауважив Шейтельман.

За його словами, мовиться не тільки про Чечню, а весь Південь Росії – і Дагестан, і Чорноморське узбережжя, зокрема Сочі та Краснодарський край.

"Це їх програма-мінімум, а програма-максимум – якщо в них вийде їхня "кремлівська інтрига", то хтось з них стане президентом", – пояснив політтехнолог.

Шейтельман розповів, як Пригожин та Кадиров поділили владу в Росії: дивіться відео

Чи зможе син Патрушева стати наступником Путіна

Крім того, наступником Путіна також називають сина секретаря радбезу Росії Ніколая Патрушева – Дмітрія Патрушева. Однак вірогідність такого сценарію поступово падає. На думку Шейтельмана, навіть Патрушеву-старшому було б важко перемогти у наскрізь продажних виборах, а про його сина годі й говорити.

До того ж в Росії є політики, яким було б набагато простіше перемогти на виборах. Наприклад, прем'єр-міністр країни-агресорки Міхаїл Мішустін, або ж мер Москви Сєргєй Собянін.

Я впевнений, що Пригожина можуть дуже легко обрати. Якщо сьогодні провести вибори та висунути Пригожина – він спокійно переможе на виборах,

– зазначив політтехнолог.

Він підсумував, що конструкція з призначенням на пост російського президента Дмітрія Патрушева звужується, бо загалом зменшується вірогідність того, що Путіна запитають, хто буде його наступником. Так, ще влітку такий сценарій був цілком реальним, але зараз малоймовірно, що думка Путіна щодо цього буде когось цікавити.

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