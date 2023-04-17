Застрелили 5-річну дівчинку контрольним: зізнання вагнерівців про вбивства дітей на Донбасі

Ватажок терористичного угрупування "Вагнер" Євген Пригожин особисто давав накази про масові вбивства мирних жителів. Наказував вбивати дітей, жінок і людей похилого віку під час захоплення територій України.

Розслідувачі проєкту "Гулагу.нет" опублікували розповідь двох, як вони самі представились, вагнерівців, які розповіли моторошні подробиці розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків.

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Крім того, вагнерівці зізнались, що проводили "зачистки" житлових будинків на захопленій території України з убивством всіх, в тому числі дітей.

"Дали команду знищити всіх": про штурм Соледара

Під час розмови росіянин курить сигарету і каже, що рукою, якої її тримає, він вбив дітей – виконав наказ.

Те, що ми творили, коли заходили в Соледар і Бахмут… ось це була сцена. Нам дали команду – зачистити і знищити усіх,

– розповів вагнерівець Улдаров.

На запитання, хто давав накази, він уточнив, що Пригожин дав чіткий наказ "знищити усіх, не дати вийти нікому".

Окупант зізнався, що вистрелив у 5-річну дівчинку

Улдаров зазначив, що не приховує, що вбивав дітей: "Мені дали команду, я і вбив. А що мені робити залишалося?".

Нам дали команду вивезти з Бахмута, з Артемівська, цивільних. Я пішов їх рятувати, цих цивільних... Там були діти. Х*хли... Коли я зайшов у підвал, там були діти. І мені була команда не випустити жодного. Я виконав команду і нікого не випустив. Я поклав там усіх нах*й, з моєю групою,

– каже Улдаров.

За його словами, у тому підвалі перебували "людей 300 – 400", серед них – близько 40 дітей.

"У мене не було вибору. Я не міг нічого зробити по-іншому. У мене була команда на знищення всіх... Це була 9-поверхівка, підвал, 1 та 2 поверх були забиті, заміновані... Мені дали команду всіх обнулити", – заявив Улдаров.

Найманець також розповів, як розстріляв 5-річну дівчинку.

Ти розумієш, що на цих руках зараз? Розумієш?.. Вона верещить, вона маленька дитина, розумієш? Їй років 5 – 6 було. А я вистрілив, ти розумієш, контрольний,

– розповів злочинець.

Розстрілювали підлітків за тату

Інший вагнерівець – Олексій Савiчев розповів, що у лютому після чергового обміну полоненими між сторонами, він та інші окупанти отримали наказ. Але спочатку треба було дочекатися, доки поїдуть журналісти.

Мирні жителі виходили. І був наказ: усіх, кому від 15 років і вище – всіх одразу розстрілювати без слів. Було розстріляно 20 – 24 особи, з них людей 10 – 15-річні та 17-річні підлітки. Є наказ — зачистити будинок. Хто там був — неважливо. Не виконав наказ — тебе обнуляють,

– розповів вагнерівець.

Він визнав, що "вони виходили без зброї, але коли вони піднімали майки, там такі татуювання були, що діватись не було куди".

Пригожин особисто наказував вбивати цивільних: повне інтерв'ю "вагнерівців"

Увага! Відео містить нецензурну лексику та жорстокість

Про злочини російському проєкту "Гулагу.нет" розповіли начебто Азамат Улдаров та Олексій Савічев, яких завербував у ПВК "Вагнер" Євген Пригожин та помилування яким підписав особисто Володимир Путін наприкінці серпня та на початку вересня 2022 року.