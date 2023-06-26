"Це не кінець, це пауза": у Пригожина можуть бути соратники, які використали його

Заколот, влаштований в Росії Євгенієм Пригожиним, провалився. Але й досі точаться дискусії, що стало для нього ймовірним тригером. Можливо, розгром ПВК "Вагнера" у Бахмуті.

Великою мірою поразки під Бахмутом та великі втрати ПВК "Вагнера" стали підставою для бунта Пригожина. Адже він постійно акцентував на великих втратах російських військ, яке занижувало міністерство оборони Росії. Про це 24 Каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень, військовий експерт Олександр Мусієнко.

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Кінцева мета соратників Пригожина

Проте "переворот" Пригожина не закінчився, він на паузі. Також наразі невідомо, чи діяв він самостійно, чи, можливо, він мав соратників.

Ці люди використали Пригожина, тому що він попри свої політичні амбіції, не зміг довести до кінця справу, яку розпочав. Ми тільки в майбутньому можемо побачити наслідки того, що відбулось,

– припустив військовий експерт.

У людей, які використали ватажка ПВК "Вагнера", це лише одна карта з "колоди" тих засобів та методів, які вони будуть в майбутньому застосовувати. А кінцева їхня мета, впевнений Мусієнко, відсторонити російського диктатора від влади.

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Пригожин – це ще один "дзвіночок", який продемонстрував, що Путін може домовлятися з терористами, вбивцями, своїм колишнім кухарем, якого він же возвеличив. І тепер той диктує Путіну якісь умови й про щось з ним домовляється.

"Це має смішний вигляд, і, ясна річ, що це принизило Путіна. А саме це і пониження його репутації в середині російських еліт і було метою цієї акції", – зауважив Олександр Мусієнко.

Невдалий заколот Пригожина: що відомо

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов повідомив, що частина заколоту Пригожина, що залишилася нерозкритою, значно цікавіша, ніж публічна. Також він додав, що цей "переворот" – не поодинокий випадок, а тенденція. Адже в Росії постійно відбуваються кризові ситуації. І все це свідчить про початок краху режиму Путіна.

На думку Юсова, після невдалого "перевороту" Путін серед світової спільности вважається збитим льотчиком. Після останніх подій в Росії всі переконалися, що "і король голий, і будинок картковий".

Водночас Пригожин все ще перебуває під слідством у справі про заколот. Хоча й раніше поширювалась інформація, що нібито однією з пунктів домовленостей Пригожина та Лукашенко, який виступив перемовником у конфлікті, було скасування його кримінального переслідування. Тому ймовірно ватажка ПВК "Вагнера" надурили й він відповідатиме за свої вчинки перед російським законом.