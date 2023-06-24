Ніхто не здатний на подвиг: як буде діяти ФСБ проти "вагнерівців"

Передові загони ПВК "Вагнера" рухаються просторами Росії та заходять в нові області. При цьому регулярна армія Росії спокійно пропускає "вагнерівців" і не чиніть їм опір. Проте зупинити їх можуть сили ФСБ, які поки що нібито перебувають на боці Владіміра Путіна.

Проте політтехнолог Ростислав Мурзагулов закликає не ідеалізувати представників ФСБ. Про це він розповів 24 Каналу.

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Офіцери з манікюром

Політолог зауважив, що за радянських часів про працівників органів держбезпеки склалося уявлення, як про тих, хто має "холодне серце" та "чисті руки".

Руки у представників ФСБ вже давно нечисті. Останнім часом вони займались тим, що збагачувались. Вони всі такі багаті та доглянуті, що у У всіх офіцерів ФСБ, починаючи з капітана, манікюр на пальцях,

– підкреслив політтехнолог.

А тому чекати, що цей офіцер з манікюром побіжить на передову, буде на собі рвати сорочку і скаже, що "захистить нашого рідного світоча", не варто.

"Це інші люди, вони не спроможні на подвиг. Українці зараз спроможні на подвиг, тому що на їхню Батьківщину напали і, тому що вони борються за гідну справу", – наголосив Мурзагулов.

Політтехнолог спрогнозував, на чиєму боці будуть представники ФСБ: дивіться відео

Початок кінця

Що ж стосується представників з ФСБ, на його думку, вони не дурні і розуміють, що жодної правди за ними немає і жодну гідну справу вони не захищають. І тому зараз для них будуть важливі 2 речі:

як залишитися живими;

як те, що вони вкрали, потихеньку вивезти туди, де їх гроші не дістануть нова люстраційна влада.

"А всім зрозуміло, що достатньо швидко все це почне відбуватися. Тому що це – день падіння вертикалі і офіційний день початку кінця путінської влади", – відзначив політтехнолог.

У ГУР МО відреагували на переворот в Росії. Представник відомства Андрій Юсов зазначив, що цей внутрішній конфлікт в країні-агресорці

Заколот Пригожина: що відбувається

Підрозділи "вагнерівців", які рухаються у напрямку Москви, нібито вже перетнули межу Московської області. За повідомлення росЗМІ, вони вже перебувають в місті Барабаново.

У партизанському руху "Атеш" повідомляють, що ПВК "Вагнера" увійшли до міста Борисоглєбськ Воронезької області, в якому розташовано склад із ядерною зброєю. Вони можуть його захопити, адже збройні сили Росії, що перебувають в Воронезькій області, не будуть здатні його захистити.

Водночас серед росіян почалась паніка – вони масово тікають з країни-агресорки. Проте далеко не всі в змозі це зробити, адже квитків на прямі рейси з Москви до деяких закордонних міст вже немає в наявності. Ба більше, ціна на квитки злетіли до захмарних висот – у десятки та сотні разів.

виник через злочинну агресію Путіна в Україні. Також ці події стануть початком краху теперішнього режиму Росії.