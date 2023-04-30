Пригожин погрожує вивести вагнерівців із Бахмуту: ISW назвав мету таких заяв

Ватажок вагнерівців поскаржився на нестачу боєприпасів. Пригожин пригрозив російському міноборони вивести найманців з Бахмуту.

"Кухар" Путіна пригрозив вивести вагнерівців з Бахмуту, якщо російське військове командування не надасть більше боєприпасів. В ISW пояснили мету таких заяв.

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Пригожин боїться контрнаступу ЗСУ

В інтерв'ю прокремлівському мілблогеру Пригожин заявив, що найманці ПВК "Вагнера" продовжуватимуть воювати в Бахмуті, але їм потрібно буде "організовано відійти або залишитися і померти", якщо ситуація негайно не покращиться. Також він додав, що вагнерівцям потрібно близько 80 000 снарядів на день — попередній обсяг снарядів до очевидних зусиль ворожого міноборони зменшити вплив "Вагнера".

Пригожин поскаржився, що найманці отримують лише 800 із 4000 снарядів на день, які зараз запитую. Також він стверджував, що ПВК з "м'ясником" Суровікіним був розроблений план нібито "перетирання" українських військ у Бахмуті.

Згадка Пригожина про Суровікіна, ймовірно, є спробою публічно афілювати Суровікіна, оскільки прихильність Путіна відходить від мережі начальника Генштабу російського генерала армії Герасимова. Пригожин, ймовірно, намагається відновити доступ до більшої кількості боєприпасів, оскільки Путін знову проводить перестановки в російському військовому керівництві таким чином, що може бути на користь Пригожина,

– зазначили в ISW.

Також аналітики зазначили, що ватажок вагнерівців продовжив спроби переконати Кремль перейти до оборони на Сході України. Пригожин заявив, що український контрнаступ може відбутися до 15 травня, але російські військові не поспішають готуватися до відбиття атак.

Погроза Пригожина відійти з Бахмута також може свідчити про те, що Пригожин побоюється, що російські позиції в тилу Бахмута вразливі для контратак,

– підкреслили аналітики.