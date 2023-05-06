На місце вагнерівців прийдуть кадирівці: Пригожин вирішив остаточно покинути Бахмут

Напередодні Євгєній Пригожин погрожував, що виведе своїх бійців з Бахмута. 6 травня стало відомо, що процес уже відбувається, а його найманців замінять кадирівці.

Про це розповідають росЗМІ, передає 24 Канал. За їхніми даними, 10 травня бійці ПВК "Вагнера" покинуть свої позиції у Бахмуті, який вони не змогли захопити за майже 9 місяців. Їм на заміну мають стати бійці Кадирова з "Ахмату". Відповідну заяву зробив сам Пригожин.

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Позиції передадуть опівночі

Я вже зв'язуюся з його (Кадирова – 24 Канал) представниками, щоб передачу позицій почати здійснювати негайно, щоб 10 травня, о 00:00, рівно в той момент, коли за нашими розрахунками ми повністю вичерпаємо свій бойовий потенціал, на наші місця стали наші бойові товариші та продовжили штурм населеного пункту Бахмут,

– пафосно заявив Пригожин.

Він також запевнив, що у місті залишилося якихось два квадратні кілометри, які потрібно захопити. І що неодмінно розпочате вагнерівцями завершать бійці "Ахмата".

Пригожин вже встиг звернутись до міністра оборони Шойгу з проханням передати позиції ПВК "Вагнер" в Бахмуті батальйону "Ахмат". Він написав заяву.



Заява Пригожина / Фото з російських телеграм-каналів

Зауважимо, що сам Рамзан Кадиров 5 травня, коли Пригожин опублікував заяву про відхід на фоні "снарядного голоду", запропонував замінити вагнерівців своїми бійцями. Мовляв, завершувати штурм Бахмута будуть військові з "Ахмата".

З чого все почалося