Загибель Пригожина: у Зеленського відреагували на падіння літака ватажка ПВК "Вагнера"

У Росії 23 серпня впав літак ватажка ПВК "Вагнера" Євгенія Пригожина. Він підписав собі смертний вирок, коли повірив кремлівському диктатору Владіміру Путіну.

Про це заявив радник очільника Офісу Президента Михайло Подоляк. За його словами, швидке підтвердження смерті Пригожина має дивний вигляд.

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Починається смутний час

Подоляк відреагував на падіння літака Пригожина.

Щодо Пригожина: треба почекати розвіяння туману війни... Проте очевидно, що Путін нікому не прощає власного звірячого страху – саме такого, який обнулив його в червні 2023-го, – і чекав моменту,

– зазначив посадовець.

Він додав, що також очевидно, що Пригожин підписав собі особливий смертний вирок тієї миті, коли повірив у дивні "гарантії Лукашенка" та в не менш абсурдне "чесне слово" Путіна.

"Показове усунення Пригожина та командування "Вагнера" через 2 місяці після спроби перевороту – це сигнал від Путіна російським елітам перед виборами 2024 року: "Бійтесь! Нелояльність дорівнює смерті". Але також це сигнал російським військовим: "героїв СВО" не буде. Якщо не український трибунал, то куля від ФСБ", – заявив радник голови ОП.

У коментарі одному з російських ЗМІ Подоляк зазначив, що вкрай дивно виглядає стрімке підтвердження представниками Росавіації загибелі Пригожина. Адже зазвичай після авіакатастроф потрібен певний час, щоб точно зіставити, хто точно був на борту.

"Тому тут одне з двох: або свідомо знають і навмисне повідомляють, бо за нелояльність – смерть. Або це шокова реакція і, як наслідок, порушення внутрішніх протоколів. Проте, якщо авіакатастрофа сталася, то вона безумовно підтверджує, що почався новий етап у внутрішній політиці Росії. Починається "смутний час" із численними смертями", – вважає політик.

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