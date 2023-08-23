У Росії впав літак Євгенія Пригожина: реакція спільноти на раптову "аварію" окупантів
Падіння літака Євгенія Пригожина викликало неабиякий резонанс у мережі. Зокрема, своїми припущеннями щодо долі голови ПВК "Вагнер" почали ділитися навіть іноземці.
Літак головного російського "заколотника" впав на території Росії. Згодом російські ЗМІ підтвердили смерть самого голови ПВК "Вагнер".
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Реакція мережі на падіння літака
Раптове падіння приватного борту голови ПВК "Вагнер" сколихнуло мережу по всьому світу. На фоні новин про Євгенія Пригожина голова ОП Андрій Єрмак опублікував один короткий пост. Він поділився легендарною піснею AC/DC "Highway To Hell". Назва дослівно перекладається як "Шосе у пекло".Усі фото, відео та деталі падіння літака лідера "вагнерівців" Прігожина – у нашому телеграмі.
Також у мережі почали писати, нібито ватажок ПВК "Вагнер" досі живий – просто він "расчєловєчілся". Окрім цього, там додали, нібито "Уткін крякнул".
Літак Пригожина впав: що відомо
- Під час перельоту з Москви до Санкт-Петербургу борт Пригожина несподівано впав у Тверській області. Внаслідок інциденту загинули всі пасажири борта – нарахували 10 осіб.
- Літак Пригожина впав неподалік від резиденції Путіна. Авіакатастрофа сталася в районі населеного пункту Куженкіно
- Є декілька версій, чому відбулася аварія. Російські ЗМІ почали поширювати інформацію, що Пригожина збили зенітно-ракетним комплексом окупантів – С-300.
- Місцеві жителі чули 2 вибухи перед падінням. Відомо, що в літака відвалилося крило та стабілізатор.