У Росії впав літак Євгенія Пригожина: реакція спільноти на раптову "аварію" окупантів

Падіння літака Євгенія Пригожина викликало неабиякий резонанс у мережі. Зокрема, своїми припущеннями щодо долі голови ПВК "Вагнер" почали ділитися навіть іноземці.

Літак головного російського "заколотника" впав на території Росії. Згодом російські ЗМІ підтвердили смерть самого голови ПВК "Вагнер".

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Реакція мережі на падіння літака

Раптове падіння приватного борту голови ПВК "Вагнер" сколихнуло мережу по всьому світу. На фоні новин про Євгенія Пригожина голова ОП Андрій Єрмак опублікував один короткий пост. Він поділився легендарною піснею AC/DC "Highway To Hell". Назва дослівно перекладається як "Шосе у пекло".

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Держприкордонслужба ж також дала знати, що постерігає за ситуацією. Вона виклала всього один смайлик попкорну.

До масштабного ажіотажу долучилася і іноземна спільнота. Зокрема, кадри падіння літака опублікував болгарський журналіст Христо Грозев. Він чекає доказів, що це була не чергова "приманка", а борт дійсно перевозив Пригожина. Схоже, він вже дочекався.

У мережі вже почали припускати, чому Путін так легко пробачив заколот. Звісно, все не було так просто. Президент Росії мав власні плани, щодо "неправильного гвинтика" системи – наразі все сходиться.Над смертю Пригожина іронізують навіть його співвітчизники. Один з російських політологів виставив лаконічний пост зі словами "Пригожин. Скачати всі альбоми".

Також у мережі почали писати, нібито ватажок ПВК "Вагнер" досі живий – просто він "расчєловєчілся". Окрім цього, там додали, нібито "Уткін крякнул".

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