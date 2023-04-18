Констатація фактів правильна, а висновки – ні: ексспівробітник КДБ про словоблудство Пригожина

Євгєній Пригожин – єдина людина з оточення Путіна, яка правильно констатує факти щодо війни, але робить неправильні висновки. А його остання заява про "крапку у так званій "СВО" та боротьбу за території" може свідчити про дуже необхідну паузу для Росії.

Про це в ефірі 24 Каналу сказав ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. Він пояснив справжній меседж заяви Пригожина.

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Гра слів на користь Росії

Сергій Жирнов зазначає, що Пригожин правильно розуміє суть війни: вона програна Росією, армії та озброєння немає і не буде, Путін нічого не вирішує, бо його взагалі не видно. Але висновок робить парадоксальний і винятково на користь Росії.

"Замість того, аби сказати, що треба вивести війська, закінчити війну, виплатити репарації стати нормальною державою поки це можливо для тих, хто не потрапить до Гааги, він каже, що треба зубами вчепитися в ту землю і її захищати", – сказав спікер.

Так, очільник ПВК "Вагнера" наголошує, що треба "захопити Бахмут і вийти до Слов'янська". Все, аби російський народ був задоволений. Та чи справді росіянам є діло до війни?

Сергій Жирнов про заяву Пригожина: дивитись відео

Росіяни йдуть на загибель

Сергій Жирнов відверто назвав заяву Пригожина словоблудством. І свідчити вона може про бажану для Росії паузу у війні.

Пригожин каже про праведний бій – це після бомбардувань Маріуполя, інфраструктури України, вбивства українців. Який праведний бій? А кувалдами вбивати свого ж бійця – це для нього праведний бій? Це словоблудство і спроба припинити війну, поки не програли все інше. Ось це в заяві Пригожина ключове, щоб хоч щось пояснити росіянам, яким байдуже до війни,

– відзначив ексспівробітник КДБ.

Він наголосив на цікавому факті, що раніше росіяни спостерігали за війною по телевізору, поки їх не почали призивати. Утім, вони добровільно "йдуть на забій", не ховаються і не задають зайвих питань попри усі події.

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