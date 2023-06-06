Другий після Путіна, – Шейтельман припустив, чи піде Пригожин на Москву

С кожним днем в Росії зростає напруження не тільки в суспільстві, але й серед так званої еліти. Оскільки медійної, політичної та воєнної сили набуває власник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин, він може почати діяти.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він вважає, що зараз Пригожин може становити загрозу режиму Владіміра Путіна. І надалі політична вага ватажка вагнерівців буде міцніти.

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Москву нема кому обороняти

Шейтельман припустив, що Пригожин скоро може разом зі своїм ПВК "Вагнера" може дійти до Москви. Спонсор ПВК "Вагнера" може йти на столицю Росії з одного напрямку, а з іншого можуть рухатися його підрозділи вагнерівців з Ленінградської області, де в нього штаб.

А хто буде Москву обороняти від Пригожина? Бєлгород не змогли захистити. Хіба є в Москві якісь війська? Таманська та кантемирівська дивізія згоріли під Харковом,

– наголосив політтехнолог.

Напевно російська влада понабирала нових дивізій, але що вони зможуть зробити проти 60 – 70 тисяч вагнерівців. Тому якщо Пригожин захоче взяти Москву, він її візьме. Питання в тому, чи потрібна вона йому.

Михайло Шейтельман припустив, чи зможе Пригожин піти на Москву: дивіться відео

Ухвалювати рішення буде Пригожин

Власник ПВК "Вагнера" розуміє, що ситуація в Росії нестабільна, і він буде вчиняти, виходячи з обставин. Якщо побачить виграшну позицію, з якої можна захопити владу, тоді буде діяти.

"Не дарма Пригожин зараз їздить з "гастролями" по Росії. Він виступає з "лекціями" перед росіянами та збирає собі підтримку. І зараз опитування в Росії дають йому 2 місце після Путіна", – відзначив Михайло Шейтельман.

Водночас якщо Пригожин таки візьме Москву, не обов'язково, що сам стане на чолі Росії. Він може поставити когось іншого. Проте ухвалювати рішення буде він.

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