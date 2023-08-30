Невже живий? Про що могли 2 місяці домовлятися Путін та Пригожин

Терорист і за сумісництвом герой Росії Євгеній Пригожин мертвий приблизно з такою ж ймовірністю, як і живий. Пропоную розібрати потік пропаганди та дивних новин, які були у публічному просторі після гибелі ватажка ПВК "Вагнера". Далі читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Думка звичайних росіян про вбивство Пригожина абсолютно не цікавить Путіна

Російські пропагандисти почали звинувачувати у падінні літака з Пригожиним Україну, хоча офіційно слідство навіть близько не звинувачує у цьому Україну.

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Однак серед російських мас ця версія розлетілася як пиріжки, аж надто ретельно промивали їхні мізки останні 10 років. Дехто у Росії звинувачує у вбивстві Пригожина особисто президента Владіміра Путіна і навіть не соромиться казати про це на камеру.

Росіяни набралися сміливості: відео

Утім, що саме про аварію літака Пригожина думає російська більшість не має жодного значення. Під час бунту вагнерівців маси вкотре продемонстрували свою абсолютну рабську інертність. Тому в цьому питанні Кремль на них не повинен навіть озиратися.

Меседж у вигляді вбивства чи нібито вбивства Пригожина – спрямований не так на інертну більшість росіян, а на тих, хто може захотіти стати новим Пригожиним. А таких – хоч греблю гати.

Збройні Сили України повільно, але впевнено рухаються до звільнення Мелітополя та перерізання сухопутного коридору з Росії до Криму. Щодня в самій Росії вибухають військові аеродроми, а над Москвою безпілотники літають уже частіше, ніж мухи. Хоча здавалося б, мух там має бути дуже багато.

"Двічі опущений" взявся рятувати свою репутацію

Так ось: російські еліти – особливо силовий блок – все частіше думають не про те, як завтра вони ділитимуть Україну, а про те, як завтра ділитимуть Росію. Адже Путін слабшає з кожним днем і треба встигнути захопити якомога жирніший шматок імперської галявини.

Путін це розуміє. Адже після бунту за ним закріпився статус "двічі опущеного". Саме тому для очільника Кремля так важливо було показати елітам, що з ним не можна чинити так, як вчинив Пригожин. Ну, і, звичайно, на емоційному рівні Путіну було відверто соромно перед усім світом за те, що якийсь "кухар" – нехай і з кувалдою – перетворив його на діда для биття. Не для цього агресор 20 років лякав світ ядерною зброєю і вбивав своїх опонентів у всьому світі.

Тож після пригожинського заколоту Путіну треба було показати всім, що в нього є ще порох у порохівницях і він може так само вбивати, як і раніше. І ось, з катастрофою пригожинського літака у Путіна це начебто вийшло.

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Але, як люблять говорити росіяни, не все так однозначно. До так званої загибелі Пригожина виникло дуже багато запитань.

Зокрема, чому для цього знадобилося цілих 2 місяці? Чому бунтар Гіркін, який назвав Путіна нікчемою і закликав його відмовитися від влади, опинився за ґратами через 3 дні після цієї публікації, а бунтівник Пригожин, який образив Путіна набагато серйозніше, цілих 2 місяці катався то по Білорусі, то по Африці, то по самій Росії? Чому Путін цілих 2 місяці терпів звання ні на що не придатної кульгавої качки, яка не контролює власну державу і не здатна не тільки припинити заколот, а й навіть просто покарати бунтівника постфактум?

Хтось вважає, що стільки часу знадобилося Путіну та його команді, щоб роззброїти вагнерівців. Ну, щоб після ліквідації Пригожина вони не могли зробити наступний бунт. Це добре, але вагнерівці були роззброєні ще на початку липня.

Ось про що 12-го числа звітували у міністерстві оборони Росії: відео

Дехто каже, що весь цей час Путін присипав пильність Пригожина, щоб той розслабився і його можна було вбити. Але гляньте на фото нижче.



Пригожин спокійно сидить після бунту

Це фото також зроблене у першій половині липня. Як бачите, на ньому Пригожин сидить у спідній білизні і видається цілком розслабленим. Скажіть, якщо одного з головних терористів Росії, оточеного на той момент тисячами інших терористів-вагнерівців, можна було сфотографувати з відстані кілька метрів в одних трусах і викласти цю компрометуючу фотографію не побоюючись ніяких наслідків, то невже його не можна було вбити?

Звичайно, що можна було. Пригожина можна було ліквідувати з того моменту, як він вийшов зі штабу південного військового округу в Ростові ввечері 24 червня і сів у свій позашляховик.

2 місяці пішло на розборки між Путіним та Пригожиним

Але чому його не ліквідували? Чому всі ці 2 місяці відбувалася якась незрозуміла метушня, в якій Пригожин то повертав собі вилучене під час обшуків майно, то отримував нові держконтракти, то з'являвся у непривабливому вигляді у білоруському польовому таборі, то виникав на форумі "Росія – Африка" в образі ледь не прямої альтернативи Путіну?

весь цей час Путін з Пригожиним поняттєво розбиралися, як бути далі. Припускаю, що у цих розборках Пригожин затягував час, розуміючи, що він грає проти Путіна, а Путін – навпаки, намагався якнайшвидше остаточно вирішити "пригожинське питання". Предметом розборок було лише одне – майбутнє Пригожина і, можливо, його найближчого оточення.

Однак знову ж таки, чому Путін взагалі вів такі переговори з начебто зрадником? Моя версія: у Пригожина, як колись наближеної особи, був дуже серйозний компромат на господаря, який мав бути опублікований у разі загибелі терориста.

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То ж через 2 місяці довгих розбирань і розподілу майна, літак Пригожина впав. Чи був на борту сам голова терористичної ПВК "Вагнера"? Перевірити неможливо. Ні, звичайно, можна повірити на слово слідчому комітету Росії…

Ймовірно, аварія літака Пригожина була просто узгоджена та інсценована Пригожиним і Путіним. Сам ватажок "Вагнера", який записав кілька днів до цього відео з Африки, міг звідти просто не вилетіти. У цьому плані йому навіть простіше, ніж німецьким нацистам після Другої світової. Африку, де він чинив воєнні злочини, Пригожин і так досить непогано знає, має особистий контакт з керівництвом низки найбідніших країн й, безперечно, давно купив низку конспіративних квартир чи печер.

Путін розуміє, що велич йому вже не повернути

Якщо Пригожин колись "воскресне", то це відбудеться тільки після ліквідації Путіна і початку тотального хаосу в Росії. Переховуватись тоді вже сенсу не буде ніякого, тож Пригожин виникне десь на кордоні і одразу ж оголосить свій новий марш на Москву під гарною назвою "марш порятунку Росії". Хоча, звичайно, це буде ще те телешоу.

Це можливо, але малоймовірно. Я не дуже вірю у такий сценарій. От тільки тут треба нагадати, що я, як і, напевно, багато з вас, свого часу так само не дуже вірив, що Пригожин влаштує заколот і дійде маршем до Московської області, а Росія у 21 столітті здатна вдертися в Україну та розпочати геноцид українського народу. Хоча з сьогоднішньої перспективи це все видається начебто очевидним.

Насправді зараз не так важливо, чи живий Пригожин і його найближче оточення. Факт залишається фактом – Путін абияк зміг продемонструвати світові, що він – все ще той самий Путін, і він все ще в сідлі.

Вбивство або псевдовбивство було скоєне максимально показовим способом. Однак чи принесло це очікуваний ефект Путіну? Чи почали його знову боятися так, як боялися до 24 червня, чи хоча б побоюватися так, як побоювалися? Звичайно, ні. 2 місяці принижень, хаосу, нових ганебних кличок, 2 місяці сюсюкань зі зрадниками. Все це залишило набагато сильніший відбиток, ніж аварія літака Пригожина.

Знаєте, що найцікавіше? Що навіть сам Путін це розуміє. Чому похорони керівництва ПВК "Вагнера" проходили в умовах суворої таємності? Чому цвинтарі були оточені ОМОНом? Чому з героєм Росії не дали попрощатися росіянам? Щоб виникло ще більше сумнівів у тому, що Пригожин справді ліквідований?

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Звичайно, ні. Путін заборонив проводити масові заходи на цих похоронах, бо там зібралося б надто багато істот, які ненавидять Сєргєя Шойгу, Валєрія Герасімова, звинувачують російське керівництво у загибелі своїх близьких, а Путіна – у загибелі Пригожина.

Коли б вони побачили, скільки їх, у цих черепних коробках моментально з'явилася б думка: "Хлопці, так нас же багато! Ми можемо все. Так, Пригожина вбили, але ж залишилася купа інших маніяків, яким можна поклонятися".

Загалом, як не крути, Путін страшенно боїться нового бунту або навіть натяку на бунт – і правильно робить. Адже що більше Збройні Сили України просуваються з контрнаступом, то більше передумов для заколоту. І не лише тому, що Україна звільняє свої території, завдаючи страшного удару по імперському самолюбству, а й тому, що Україна під час цього визволення завдає непоправних втрат російській армії.

Дивіться повний відеоблог Арсена Цимбалюка: