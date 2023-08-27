Пригожин мертвий: у Росії завершили встановлення всіх жертв у авіакатастрофі з вагнерівцями

У Росії завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Про це заявили у Слідчому комітеті.

Особи всіх десятьох осіб установлені. Вони відповідають тим, які були заявлені у польотному листі.

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Що відомо про загибель Пригожина

Довкола його смерті багато домислів і конспірологічних версій. Так, дехто впевнений, що він вижив, адже колись уже були повідомлення про авіакатастрофу його літака, та тоді Пригожина не було на борту. Ті, хто вірять в його загибель, переконані: Пригожина вбив Путін – звісно, не сам, а віддав наказ своїм посіпакам прибрати неугодного конкурента, як робив це вже не раз.