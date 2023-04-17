Тимчасово ворожнеча зупинилася, – Яковенко про можливу співпрацю Пригожина та Шойгу

Аналітики ISW стверджують, що російські збройні сили та ПВК "Вагнера" могли об'єднатися заради захоплення Бахмута. Зауважується, що вагнерівці на тимчасово захоплених територіях пересуваються на танках Т-90, а цю техніку їм могли видати лише в оборонному відомстві.

Конкурентність між Сєргєєм Шойгу, Валєрієм Гєрасімовим та Євгєнієм Пригожиним, найімовірніше, залишилася. Та Путін справді доклав певних зусиль, щоб мусити їх хоча б тимчасово припинити міжусобну ворожнечу. Про це 24 Каналу сказав російський опозиціонер Ігор Яковенко.

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Пригожину потрібен Бахмут

За словами Яковенка, конфлікт між російським міноборони, генштабом та очільником ПВК "Вагнера" дуже сильно ослабляв російську армію.

Думаю, тимчасово ця ворожнеча затихла. Щобільше, у них з'явився спільний ворог – вони усі ополчилися проти Гіркіна, який розпустив язик,

– зауважує Яковенко.

Принаймні зовнішні прояви цієї ворожнечі зникли. Саме на деякий час, акцентує опозиціонер, поки росіяни намагаються взяти Бахмут до українського контрнаступу.

"Для Пригожина це найважливіше. Це його мета, це його спроба якимсь чином увійти в російську політику героєм", – підсумував Ігор Яковенко.

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