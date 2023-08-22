Такий план у Пригожина був на самому початку, – Юсов сказав, де насправді перебуває "Вагнер"

Власник терористичного угруповання "Вагнера" раптово з'явився в Африці. Такий розвиток подій є цілком очікуваним та прогнозованим.

Про це 24 Каналу розповів представник ГУР МО Андрій Юсов, зауваживши, що, судячи з ландшафтів на відео, Пригожин дійсно перебуває в Африці.

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Чому Пригожин поїхав в Африку

Як наголосив Юсов, ще з самого початку заколоту в ГУР повідомляли, що Білорусь – транзитний та логістичний майданчик. Основні зусилля вагнерівці покладатимуть на Африку, де в них крутиться бізнес та криваві гроші.

Так звана загроза від вагнерівців на кордоні з Україною, Польщею та країнами Балтії – це звичайна російська ІПСО. Не більше.

Багато людей зважали на це і серйозно відреагували. Але це все російська ІПСО. Давайте дослухатися до перевірених та надійних джерел,

– зауважив Юсов.

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Загалом такий план у Пригожина був з самого початку заколоту. Однак його внутрішньоросійська історія також ще не закінчилася. Також Білорусь час від часу будуть використовувати як майданчик для інформаційних та інших заходів.

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