Навіщо Пригожин спростовує брехню Кремля і виводить вагнерівців з України

Власник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин готується до виведення своїх найманців з України та планує зосередиться на Африці. Водночас Пригожин допомагає створити нову ПВК в окупованому Криму.

Журналіст 24 Каналу Олексій Печій проаналізував, з чим пов'язана нова риторика "кухара" Путіна, та чи пов'язана вона з виведенням вагнерівців з України на тлі невдач під Бахмутом.

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Для чого Аксьонову ПВК в окупованому Криму

Російські медіа ширять інформацію про те, що глава окупаційної влади в Криму Сергій Аксьонов створив на окупованому півострові свою приватну військову компанію.

Командує нею один з головних найманців ПВК "Вагнера". Зазначається, що Аксьонов один з небагатьох серед російської "еліти" підтримує тісний контакт з "кухарем" Путіна та ватажком "Вагнера" Пригожиним.

Той і допоміг йому створити нову ПВК. Але цікава в неї назва – "Конвой". Та і складається вона, якщо вірити російським медіа, з 300 бойовиків. Тож не виключено, що Аксьонов просто готує собі прикриття.

Отже, з огляду на всю цю інформацію про нібито "повний вихід" окупантів з Нової Каховки, це також може бути спроба відволікти наші Сили оборони та навіть заманити в пастку, в той час як окупанти зазнають великих втрат на тих напрямках, де вони поставили собі за мету захопити нові території. Та Сили оборони України прораховують кожен крок окупантів наперед.

Білорусь – тренувальний полігон: які проблеми створила так звана "спецоперація" Росії

Водночас Міноборони Білорусі знову продовжило термін спільних з росіянами "навчань" і навіть заявило про розконсервацію техніки і перекидання окремої бригади у невизначеному напрямку.

Однак сьогодні британська розвідка повідомила, що Білорусь залишається тренувальним полігоном для російських мобілізованих, і це сигналізує про те, що так звана "спецоперація" серйозно порушила систему підготовки військових в самій Росії.

"Станом на середину березня 2023 року Росія, ймовірно, передислокувала щонайменше 1000 військових, які тренувалися на Обуз-Лєсновському полігоні на південному заході Білорусі. Хоча жодної нової ротації військ не було помічено, Росія, швидше за все, залишила наметовий табір на місці, припускаючи, що вона розглядає можливість продовження програми навчання.

Той факт, що Росія вдалася до навчання свого особового складу під керівництвом набагато менш досвідченої білоруської армії, підкреслює наскільки російська "спеціальна військова операція" серйозно порушила систему навчання російських військових – інструктори здебільшого були розміщені в Україні.

Крім того, Росія, ймовірно, також розглядає непряму підтримку операції Білоруссю, що триває, як важливий політичний сигнал", – йдеться у повідомленні.

Індія довела, що в Росії дефіцит техніки

І щодо провалів росіян, то є і ще одна дотична інформація, яка доводить, що в Росії не лише порушено систему підготовки військових, але й існує значний дефіцит військової техніки.

Напередодні в мережі вже були помічені кадри перекидання старезних танків Т-54. Сьогодні влада Індії, яка завжди покладалася на постачання російської військової техніки для своєї армії, офіційно заявила: Росія не здатна виконати замовлення для Індії, які були підписані ще у 2018 році.

"Росія не може виконати свої зобов’язання щодо постачання зброї Індії через війну в Україні, заявили ВПС Індії, що потенційно погіршить відносини Нью-Делі з її найбільшим постачальником зброї. Це визнання, опубліковане у звіті нижньої палати парламенту Індії, є першим офіційним підтвердженням індійської влади на тлі чуток і повідомлень у місцевих ЗМІ про недоліки в російському потенціалі.

"Вони повідомили нам у письмовій формі, що не можуть доставити це", – сказав представник, згідно зі звітом. Найбільшою поточною поставкою є системи ППО С-400 "Тріумф", які Індія купила у 2018 році за 5,4 мільярда доларів. Три з цих систем були доставлені, а ще дві очікуються", – пише CNN.

На тлі проблем Росії Пригожин виводить вагнерівців з України

І от на тлі цієї інформації ватажок бойовиків "Вагнера" Євгеній Пригожин раптом заявляє публічно, що всі меседжі Кремля щодо війни проти України – це брехня.

Він раптом заявив, що Росія воює "виключно з українцями", які оснащені технікою, наданою НАТО, а не з самим блоком НАТО. Засновник ПВК "Вагнера" розповів і про те, що не впевнений стосовно цілей "денацифікації" в Україні, оскільки не знає, чи є в Україні "нацисти".

І тепер аналітики Інституту вивчення війни пояснюють, що своїми висловлюваннями Пригожин "фактично відкинув довоєнні та післявоєнні заяви Кремля про те, що Росії, нібито, необхідно захищатися від загрози НАТО в Україні, і підірвав необхідність і ймовірність заявлених російським диктатором Путіним максималістських цілей його вторгнення".

Виникає логічне питання – навіщо Пригожин це зробив. І от як одне з пояснень такої поведінки бойовика є те, що Пригожин, ймовірно, прагне вивести свої сили з України та зосередитися на Африці. Про це повідомляє видання Bloomberg.

Видання зазначає, що Пригожина все більше сприймають в російському істеблішменті як загрозу, а тому і відрізали його від вербування ув'язнених та не надають його бойовикам достатньої кількості боєприпасів.

Тож на тлі провалу вагнерівців навколо Бахмута співрозмовники Bloomberg запевняють, що Пригожин воліє зосередитися на операціях в Африці, адже в Україні йому вже нічого, крім поразки, не світить.