Медійні понти, – військовий експерт припустив, чи наважиться Пригожин на переворот в Росії

Власник "Вагнера" Євгєній Пригожин регулярно критикує політичну верхівку та військове командування Росії. Це може свідчити про його плани щодо захоплення влади. Однак, найімовірніше, нічого такого не відбудеться.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, надзвичайно сумнівно, що Пригожин спробує зараз здійснити переворот.

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Його ПВК "Вагнера" перебуває в жалюгідному стані після боїв на Бахмутському напрямку. Вони абсолютно небоєздатні й точно не зможуть захопити хоч щось в Росії.

В якому стані ПВК "Вагнера"

Як наголосив Світан, вагнерівцям потрібно близько трьох місяців, щоб бути у більш-менш боєздатному стані. Але й в найкращі для себе часи вони не демонстрували великих результатів.

У Пригожина не було більшого угруповання за корпус. Грубо кажучи, 10 – 20 тисяч людей. Вони цілий рік йшли 30 кілометрів з Попасної до Бахмута. Просто руйнували населені пункти та брали їх. І то це робила авіація та артилерія лінійних російських підрозділів. Левову частку робили саме кадрові військові,

– зауважив Світан.

Попри це, вагнерівці досі не змогли здолати опір українських військових у самому Бахмуті. Відомо, що підрозділи ЗСУ досі перебувають у місті.

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Тому, зважаючи на стан вагнерівців та їхні досягнення, досить несерйозно говорити, що Пригожин зараз спробує захопити владу. Це зробити надзвичайно складно. Також в Росії перебуває величезна кількість росгвардії та інших формувань, які не дадуть здійснити переворот.

Нікуди "Вагнера" не дінеться. Залижуть рани. Їм дадуть ще один районний центр, але менший за Бахмут. Валєрій Герасимов та інші військові дивляться на нього як на таргана. Вони його не бачать. А оці всі крики Пригожина – звичайні медійні понти,

– підкреслив Світан.

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