Пригожин "вдягнувся в костюм Путіна", він велика проблема для диктатора, – ексспівробітник КДБ
Євгєній Пригожин – це велетенська політична проблема для Владіміра Путіна. Очільник ПВК "Вагнера" фактично "одягнув костюм" Путіна.
Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив ексспівробітник КДБ та Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Жирнов. На його думку, Пригожин почав претендувати на місце диктатора.
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"Пригожин "одягнувся в костюм" Путіна. При чому Путін – це дід з бункера, а Пригожин – крутий зек, який показує, що у нього є гроші, армія, вплив, і взагалі він претендує змінити цього "старого Акелу". "Молодий вовк" повинен його вбити і сісти на його місце", – пояснив Жирнов.
Пригожина поставили на місце
На думку ексспівробітника КДБ, Пригожин є людиною, яка дуже любить публічність, вміє працювати з камерами та журналістами. Але він дуже сильно "розкрутився" і забувся, хто він такий.
Пам'ятаєте, "дістали з холодильника" якогось "вора в законі", який сказав, що Пригожина "опустили" на зоні, бо він був молодим, гарненьким, його використовували, як дівчинку за викликом. Це було замовлення Кремля, щоб показати йому "Сильно не заривайся",
– нагадав Сергій Жирнов.
Військові можуть здати Пригожина ЗСУ
Ексспівробітник КДБ вважає, що Пригожин наплодив собі багато ворогів серед армійських високопосадовців.
"Треба бути повним ідіотом, щоб наїжджати на армію, з якою ти разом воюєш на передовій і від якої твої бійці залежать на 100%. Артпідтримка, танки, авіація, постачання – це армія. І наче ти крутий, ти м'ясо постачаєш, але решту робить армія", – вважає Жирнов.
Тому, за словами ексспівробітника КДБ, він не здивується, якщо коли наступного разу Пригожин приїде на передову, то армія просто зіллє ЗСУ його координати і туди прилетить HIMARS.
Діяльність ПВК "Вагнера": важливі новини
- Командир батальйону "Свобода" Національної гвардії України Петро Кузик повідомив, що ставлення до вагнерівців під Бахмутом з боку командирів було антилюдське. За його словами, бійців ПВК посилали на мінні поля та на штурм, щоб виявити наші вогневі точки.
- За даними CNN, загибель тисяч солдатів ПВК "Вагнера" не має значення для російського суспільства. Без команди штурмові групи не відходять. Самовільний відхід команди або без поранення карається розстрілом на місці. Бійців, які намагаються здатися у полон та врятуватися, нещадно карають.
- Американський інститут вивчення війни відмітив, що засновник ПВК "Вагнера" Євгєній Пригожин втрачає вплив у президента Владіміра Путіна. У війні Росії проти України в Пригожина є доволі просте завдання – використовувати своїх найманців, щоб стримувати ЗСУ, поки регулярна російська армія проводить мобілізацію та навчає нових бійців.